Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль

Как пояснила Ирина Волк, елку уже готовят к установке на Соборной площади московского Кремля. Дерево доставлял специальный автопоезд, его сопровождали сотрудники Государственной автоинспекции.

Вскоре главный символ Нового года также украсят, добавила Ирина Волк.

Новый год - лучшее время для того, чтобы под бой курантов загадать самые сокровенные желания.

Астролог Елена Кузнецова ранее рассказала 360.ru, какие ритуалы нужно провести в новогоднюю ночь, чтобы все мечты сбылись. Помимо всем известного поджигания бумажки с написанным на ней желанием, в этом году популярен другой метод. Нужно повесить на елку игрушку или предмет, который символизирует заветную мечту. Например, если человек мечтает улучшить финансовое положение, то новогоднее дерево можно украсить деньгами: купюрами и монетками.