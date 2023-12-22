22 декабря 2023, 14:35

Главную ель России украсили на Соборной площади в Москве

РИА «Новости»
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Более 1,5 тысячи украшений появилось на главной новогодней ели России, установленной на Соборной площади в Москве. Оригинальные игрушки познакомят детей с различными видами творческих ремесел и вдохновят на выбор хобби или жизненного пути. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тематика убранства ели получила название «Праздничный концерт». Основу декораций составили сверкающие гирлянды, искрящиеся шары и светящиеся сосульки, а среди игрушек можно найти барабаны, скрипки, трубы и маски.

Цвета украшений подобрали в теплых золотистых и жемчужных оттенках, а также в классических красных и белых, что позволило декору гармонировать с золотыми и серебряными куполами белокаменных соборов.

Ель возрастом 84 года и высотой в 25 метров имеет размах веток в 10 метров. Диаметр ее ствола составил 60 сантиметров. Отбор среди 30 претенденток длился несколько месяцев.

Также в центре Москвы открыли выставку дизайнерских елей. Она будет работать на Кузнецком Мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Новый год Москва 2023
22 декабря 2023, 15:39
Ходорковского штрафовали за отсутствие плашки иноагента
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ходорковского* признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП Российской Федерации. Ему предстоит выплатить штраф.

В январе Ходорковского* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов его внесли в мае 2022 года.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского*.

* Признан иноагентом в России.

Суд Иноагенты Москва 2023
22 декабря 2023, 14:48
Проведшая жизнь вокруг могильных крестов девочка пойдет в школу
РИА «Новости»
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Девочка-маугли из Екатеринбурга впервые в жизни пойдет в школу. Об этом изданию Ura.ru сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, специалисты подберут для ребенка специальную программу обучения, которая поможет максимально безболезненно социализироваться.

«Уже идет работа по составлению программы для выхода из этой непростой жизненной ситуации. В зависимости от состояния ребенка ей поберут подходящую форму обучения», - пояснил омбудсмен.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили квартиру, которую хозяйка захламила погребальными крестами с кладбищ. Ее 13-летняя дочь ни разу не посещала школу , а также редко ходила гулять на улицу.

Мать объяснила, что пришла к таким методам воспитания ребенка благодаря помощи Бога. При этом голодавшую девочку зачастую подкармливали сердобольные соседи, тогда как женщина не оплачивала коммунальные счета, из-за чего дома не было электричества, газа и воды.

Дети Школы Екатеринбург
22 декабря 2023, 14:03
Отшельник в Бурятии прожил четверть века в землянке без кистей рук
«ВКонтакте»
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Волонтеры в Бурятии передали медикам отшельника без кистей, который прожил в землянке в лесу свыше 25 лет. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили волонтеры движения «Рожденные помогать».

В настоящее время мужчине пытаются оформить пособие по инвалидности.

«В начале лета к нам обратились жители Тарбагатийского района и рассказали о проживающем в лесу мужчине без кистей рук. Только индивидуальный подход и уговоры помогли привезти его в больницу», - рассказали волонтеры.

Сейчас движение начало сбор продуктов и зимних вещей для отшельника. В конце недели они посетят его еще раз.

В прошлом году в Пермском крае обнаружили тело местного жителя, который семь лет прожил в землянке. Многие местные рыболовы называли его Дедом Мазаем, потому что он обустроил себе жилье на берегу реки Яйвы. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь, а полицейские при проверке нашли его труп.

Врачи Бурятия
22 декабря 2023, 13:56
Гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак» стартовала в столице
Сайт мэра и правительства Москвы
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Гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак» стартует в столице с 22 декабря, а работать она будет до 8 января. Горожане смогут попробовать вкусные блюда из особого меню. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В Москве вновь начался полюбившийся горожанам и туристам проект. Он объединит больше 300 заведений, среди которых как известные рестораны, так и небольшие кафе в разных районах, популярные у местных жителей. Впервые гости смогут принять участие в конкурсе и выиграть памятные сувениры», - рассказала она.

Для любителей вкусного завтрака будут доступны утренние сеты из трех-четырех блюд, цена на которые будет от 300 рублей. Например, в такой набор может входить новогодняя яичница, пряный яблочный чай или какао и печенье.

Помимо этого, можно заказать сырники с вареньем, драники, бифштексы, омлеты, печеная тыква с йогуртом и многое другое. В качестве напитка можно выбрать горячий шоколад, зеленый чай или мандариновый раф-кофе.

В программе будут соревноваться столичные рестораны. Лучшим станет то заведение, блюда которого будут пользоваться самым большим спросом. Кроме того, судьи выберут по одному победителю в номинациях «Выбор СМИ» и «Выбор блогеров».

Приятные подарки получат не только рестораны, но и их гости. Для участия в акции необходимо сфотографировать чек при заказе завтрака и отправить его в специальный чат-бот. Победителей акции выберут случайным образом.

Кроме того, более 1,5 тысячи представлений подготовили в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве.

Праздники Новый год Москва 2023

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