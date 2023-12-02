Главному военному клиническому госпиталю имени академика Бурденко исполнилось 316 лет

Очередной циклон приближается к Москве и Подмосковью. Синоптик, метеоролог Александр Ильин рассказал «360», чего ждать от погоды в воскресенье и на следующей неделе.

Погода в воскресенье Южный циклон снова принесет в столичный регион снегопады. Осадки начнутся уже в ночь на 3 декабря на юго-западе Московской области, а столицу накроют в районе 11:00.

«На пик мощности снегопады выйдут где-то от 15:00 до 16:00 и продолжатся в ночь на понедельник. Всего за воскресенье и ночь понедельника прогнозируется, что выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров свежего снега», - рассказал специалист.

По его словам, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на три-четыре градуса. Предстоящей ночью столбики термометров в Москве покажут до -8… -10 градусов, в Подмосковье - до -7…-12 градусов. Днем ожидается -5…-7 в столице и -4…-9 в области.

«Помимо снегопадов, будут подниматься и метели, потому что ветер будет достаточно плотный - 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Дуть будет с востока», - предупредил Ильин.

Атмосферное давление в воскресенье немного упадет по сравнению с предыдущим днем и составит около 740 миллиметров ртутного столба, а затем начнет расти.

Погода на следующей неделе Уже в понедельник пройдут совсем небольшие снегопады, во вторник местами также ожидаются небольшие осадки. Также сохранится гололедица.

«Ну, а со среды, скорее всего, без осадков. До конца недели на первый план будет выходить господин Мороз», - заявил синоптик.

Резкое вторжение холодного арктического воздуха ожидается со среды. Ночью воздух остынет до -13…-18 градусов, в пятницу произойдет более серьезное понижение - до -18…-23 градусов.

«В субботу не исключено, что по области ночью при ясном небе местами до -22…-27. Соответственно, и днем будет очень холодно. То есть, если завтра я сказал около минус шести градусов, то во вторник уже около минус девяти градусов в Москве», - объяснил специалист.

В среду столбики термометров опустятся до-13 градусов, в четверг и пятницу - до -13…-18 даже в дневные часы. В субботу днем температура может продержаться на отметке в -20 градусов, заключил метеоролог.