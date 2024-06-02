Главе ЦБ усилили личную охрану после повышения ключевой ставки в 2022 году

«Она была известна как „Стальная Эльвира“, и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», - добавил он.

Журналисты указали на то, что Набиуллина была уверена в своих возможностях по внесению изменений в политику Банка России. Она предприняла решительные действия в отношении кадров и сопротивлялась давлению олигархов, якобы добивавшихся дешевых кредитов.

Эльвира Набиуллина проводит в здании ЦБ настолько много времени, что там для нее открыли гардеробную, парикмахерскую и химчистку, также говорится в материале.

В начале 2024 года Набиуллина отмечала, что ужесточение кредитно-денежной политики дало эффект : россияне стали сберегать больше денег, кредитная активность охладилась. В марте Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.