02 июня 2024, 08:33

Главе ЦБ усилили личную охрану после повышения ключевой ставки в 2022 году

РИА «Новости»
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Председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной усилили личную охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в феврале 2022 года. Об этом сотрудник ЦБ сообщил изданию The Economist.

«Она была известна как „Стальная Эльвира“, и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», - добавил он.

Журналисты указали на то, что Набиуллина была уверена в своих возможностях по внесению изменений в политику Банка России. Она предприняла решительные действия в отношении кадров и сопротивлялась давлению олигархов, якобы добивавшихся дешевых кредитов.

Эльвира Набиуллина проводит в здании ЦБ настолько много времени, что там для нее открыли гардеробную, парикмахерскую и химчистку, также говорится в материале.

В начале 2024 года Набиуллина отмечала, что ужесточение кредитно-денежной политики дало эффект : россияне стали сберегать больше денег, кредитная активность охладилась. В марте Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Банки Центробанк
01 июня 2024, 22:19
Стала известна причина смерти Чилингарова
РИА «Новости»
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Ученый Артур Чилингаров ушел из жизни после длительной болезни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов.

«После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек - Артур Чилингаров», - написал он.

Неверов напомнил, что Чилингаров был удостоен званий Героя Советского Союза и Героя России.

Кроме того, ученый с мировым именем был депутатом Государственной думы.

«Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича», - подчеркнул политик.

Он назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой.

Чилингаров скончался 1 июня 2024 года на 85-м году жизни.

Болезни Депутаты Ученые Россия
01 июня 2024, 20:39
Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Чилингарова
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Героя России, депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля напомнил, что Путин и Чилингаров очень хорошо знали друг друга и дружили многие годы.

«И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России», - сказал пресс-секретарь.

О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. В Госдуме подчеркнули, что депутат внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Кремль Дмитрий Песков Депутаты Россия Владимир Путин
01 июня 2024, 20:05
Скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров
РИА «Новости»
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Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров, ему было 84 года. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», - написали в некрологе на сайте Госдумы.

Чилингаров избирался в Госдуму семь раз, он был Героем Советского Союза и Героем России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.

В конце февраля на 95-м году жизни скончался бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Он занимал пост главы правительства с 1985 по 1991 год.

Госдума РФ Депутаты
01 июня 2024, 16:31
Спасатели предложили узаконить право иностранцев пользоваться убежищами
РИА «Новости»
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Иностранцы, которые находятся в России, могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны при ЧС и военном положении. Проект постановления правительства опубликовали на сайте нормативных актов.

Автором инициативы выступило МЧС.

«Проектом предлагается ввести термин „население“, которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства», - указали в документе.

В действующей редакции говорится, что убежища применяют для защиты населения, но сам термин «население» не объясняется.

Ранее МЧС предложило создать мобильные убежища модульного типа от всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического.

Спасатели МЧС РФ Россия Правительство РФ

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