29 декабря 2023, 18:25

Главархив Москвы представил онлайн-выставку о праздновании Нового года

Yuri Abramotchkin/Russian Look/globallookpress
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Столичный Главархив собрал новогоднюю подборку материалов, которую можно посмотреть онлайн в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Экспозиция, которая состоит из трех тематических блоков, расскажет о том, как отмечали Новый год и Рождество в разные века. Об этом сообщили на портале мэра города.

Столичный Главархив собрал новогоднюю подборку материалов, которую можно посмотреть онлайн в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории». Экспозиция, которая состоит из трех тематических блоков, расскажет о том, как отмечали Новый год и Рождество в разные века. Об этом сообщили на портале мэра города.

Первую часть выставки посвятили периоду до 1917 года. В ней представили дореволюционные рождественские открытки, пригласительные билеты на бал гувернанток и программку вечерних спектаклей в Большом театре за 1895 год.

Второй раздел экспозиции расскажет о традициях празднования Нового года в СССР. Посетителям покажут фотографии с детских елок 1960-х годов.

В Третьей части можно больше узнать о том, как отмечают Новый год в современной Москве. Экспозицию наполнили праздничными фотографиями и украшениями, установленными в разных районах столицы.

Кроме того, Главархив Москвы подготовил альбом с зимними кадрами из разных столичных парков «Парки Москвы. Зима» и фотовыставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Их можно увидеть онлайн в виртуальном музее.

Ранее в центре Москве открыли выставку дизайнерских елей. Инсталляции создали по мотивам сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

Выставки История Новый год Москва 2023
29 декабря 2023, 16:41
Гостей стенда Подмосковья на выставке «Россия» научили делать елочные игрушки
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Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» организовал мастер-класс по созданию оригинальных елочных украшений. Специалисты из городского округа Клин показали посетителям и «360», как своими руками сделать стеклянные новогодние игрушки.

Побывать в роли художника сможет любой желающий.

«Сегодня на мастер-классе мы расписываем стеклянную елочную игрушку красивыми красками с блестками. У нас очень большое количество участников, и каждый хочет показать свое умение», - рассказала сотрудник музейно-туристического центра городского округа Клин Елена Анциферова.

Клин - родина российского стеклодувного промысла, который ведет свою историю еще с 1848 года. Мастера в соответствии с традициями научат посетителей мероприятия ремеслу росписи и покажут, как создать волшебные и необычные елочные игрушки.

Ранее на выставке-форума дети из Московской области поделились с Дедом Морозом своими заветными мечтами и желаниями. Ребята прочитали стихи, исполнили новогоднюю песню и получили подарки.

Клин Выставки Россия Выставка-форум «Россия»
29 декабря 2023, 14:38
Зрителей «360» поздравили с наступающим Новым годом из космоса
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Семейного благополучия, здоровья и новых успехов пожелали в 2024 году космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко. Они записали поздравление сотрудникам Росгвардии и зрителям «360».

Олег Кононенко поблагодарил силовиков, охраняющих космодром Байконур, за безупречную службу России, героизм, верность Отечеству и присяге. Николай Чуб пожелал, чтобы наступающий год сохранил все лучшее, что произошло в уходящем, и стал для всех годом новых свершений.

«Желаем всем вам, вашим семьям, родным и близким космического здоровья, семейного благополучия, гармонии, радости и процветания. И конечно же, поздравляем зрителей телеканала „360“», - сказал он.

Космонавты находятся на Международной космической станции. Для жителя Королева Олега Кононенко нынешний полет на орбиту стал пятым по счету. В рамках миссии запланировали более 60 экспериментов , в том числе семь новых, и четыре выхода в открытый космос.

МКС Космонавты Роскосмос Космос Новый год
29 декабря 2023, 14:11
Москвичей предупредили о морозах и гололедице в новогоднюю ночь
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В новогоднюю ночь в Москве резко похолодает, ожидается сильная гололедица. Об этом жителей столицы предупредило столичное управление МЧС на своем официальном сайте.

«Ночью с 31 декабря на 1 января в городе Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха на 8…12 градусов, сильная гололедица», - сообщили в ведомстве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Столичные спасатели посоветовали москвичам при использовании электрообогревателей не допускайте перегрузки электросетей и не оставлять их без присмотра, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами. Автомобилистам порекомендовали избегать внезапных маневров, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее жителям столичного региона рассказали, что аномальные морозы сохранятся до 5 января. Наиболее холодная ночь, скорее всего, выпадет на второй день нового года.

МЧС РФ Погода Новый год Москва 2023 Погода в Москве
29 декабря 2023, 14:02
Стартовала работа сайта кандидата на должность президента Путина
РИА «Новости»
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Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. Об этом сообщили в избирательном штабе действующего главы государства.

«Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/ », - заявили в релизе.

На портале представили дневник кампании, информацию о доверенных лицах кандидата, его биографию, контакты предвыборного и адреса региональных штабов.

Также на сайте можно ознакомиться с видеоматериалами об основных моментах кампании и увидеть раздел о важных достижениях России за последние годы. Портал создала команда отечественных IT-специалистов.

Избирательный штаб Путина начал работу 21 декабря в Гостином Дворе Москвы. Пресс-секретарем стала журналистка телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Сопредседателями назначили главврача Московской городской больницы № 52 Марьяну Лысенко, спикера парламента ДНР Артема Жогу и актера Владимира Машкова.

Владимир Путин Выборы президента — 2024

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