01 ноября 2023, 14:51

Главархив Москвы отметил 61-летие

Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня, 1 ноября, Главархиву Москвы исполнился 61 год. В честь праздника ведомство подвело итоги своей работы, сообщили в пресс-службе.

«Все эти годы московские архивисты берегут историю города и его жителей для следующих поколений. Из поколения в поколение мы следуем традициям хранения документов, чтобы отечественная история и память о славных делах прошлых поколений продолжали жить в веках», - написали в ведомстве.

В хранении документов специалистам помогает искусственный интеллект и роботы. Кроме этого, сотрудникам ведомства удалось даже обучить нейросеть чтению рукописных текстов на дореформенном русском языке.

«Сегодня целый день мы будем рассказывать вам о том, как изменился столичный архив за прошедшее время», - подчеркнули в ведомстве.

Например, в 1977 году архив включал только три миллиона дел, а сейчас в нем хранится более 20 миллионов таких документов.

Кроме этого, горожан стали доступны такие сервисы, как «Виртуальный музей», подкасты и многие другие, разработанные Главархивом. Еще москвичи теперь могут бесплатно открыть доступ к метрическим документам.

Также ведомство выпустило книгу к юбилею МХТ имени Чехова.

Москва 2023
01 ноября 2023, 15:15
Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру вручили новую «Ниву»
Телеканал «360»
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Пенсионер Михаил Макаров, который задержал грабителя в Щелкове, получил новую «Ниву». Об этом сообщило РИА «Новости».

Пенсионеру вручили «Ниву» темно-синего цвета. На капоте наклеили надпись «Герою ЩелкоVо». На заднем пассажирском окне - букву Z.

Макаров сел в новую машину и отметил, что уважает отечественный автопром. Ему подарили именно ту «Ниву», о которой он мечтал.

«Я воспринимаю это как большой аванс. В свете того, что собираюсь заниматься реализацией социальных проектов, я должен это отработать перед обществом», - сказал он.

Пенсионер поблагодарил за новую машину. Мужчина стал известным после того, как задержал напавшего на ребенка грабителя в Щелкове.

Макаров ремонтировал старую «Оку» , когда услышал раздавшийся неподалеку крик мальчика. Ребенка в этот момент грабил местный житель. Злоумышленник отобрал у школьника телефон и начал убегать. Пенсионер задержал грабителя, подставив ему подножку. Он не дал ему скрыться до приезда правоохранителей.

Глава Щелкова Андрей Булгаков за такой поступок вручил пенсионеру сертификат на автомобиль. В региональном главке МВД России Макарову подарили телевизор. А спикер Госдумы Вячеслав Володин лично передал герою истории почетную грамоту.

Награды Машины Щелково
01 ноября 2023, 14:36
Российские бизнесмены назвали ошибкой многомиллиардные инвестиции в страны Запада
unsplash.com
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Крупные инвестиции в западные государства оказались большой ошибкой, заявили российские бизнесмены. Слова предпринимателей привело агентство Bloomberg.

Журналисты задали совладельцу Альфа-банка Петру Авену вопрос о том, почему он и его партнеры вложили миллиарды денежных средств в Запад, а головной офис кредитного учреждения разместили в Великобритании.

«По ошибке!» - ответил бизнесмен.

Предприниматель Михаил Фридман также признал, что инвестиции в Соединенное Королевство оказались колоссальной ошибкой. Адвокаты бизнесмена добавили, что его жизнь была разрушена из-за санкций.

Авен и Фридман в августе 2023 года попали в санкционный список Минфина США. В феврале 2022 предпринимателей внесли в ограничительный перечень Европейского союза.

Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль , однако пробыл в ближневосточной стране недолго. Из-за обострения конфликта бизнесмен вернулся в Россию.

Санкции Бизнес
01 ноября 2023, 13:52
Футболист Кирилл Кочетов умер, не приходя в сознание после ДТП на Урале
«ВКонтакте»
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Футболист клуба «Уралец — Тагильская сталь» Кирилл Кочетов умер, не выходя из комы после аварии. ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург 12 октября, напомнили в пресс-службе команды.

Футболист клуба «Уралец - Тагильская сталь» Кирилл Кочетов умер, не выходя из комы после аварии. ДТП произошло на трассе Пермь - Екатеринбург 12 октября, напомнили в пресс-службе команды.

Травмы спортсмена оказались несовместимыми с жизнью. Футболист скончался в возрасте 21 года. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец-ТС» пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни игрок футбольного клуба „Уралец - Тагильская сталь“ Кирилл Кочетов», - говорится в сообщении.

Машина с футболистами клуба «Уралец-ТС» попала в ДТП, в результате чего спортсмен Евгений Ситников погиб на месте. Еще трое футболистов получили травмы различной степени тяжести.

Один из спортсменов находился за рулем автомобиля в момент аварии. Он рассказал «360», что практически ничего не помнит о самом моменте столкновения.

Спортсмены ДТП Футбол
01 ноября 2023, 12:42
Песков объяснил возвращение бизнесменов в Россию тоской по родине
Unsplash
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Уехавшие из России бизнесмены, в том числе совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, вернулись на родину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это нормальным процессом, сообщили «Известия».

«Слушайте, это, во-первых, не олигархат, это предприниматель крупный. Есть и бизнесмены меньше, кто возвращается и уезжает. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», - сказал он на брифинге.

Михаил Фридман жил в Великобритании, несмотря на попадание в санкционный список и блокировку счетов. За несколько дней до обострения конфликта в секторе Газа он переехал в Израиль, а затем в Россию. Бизнесмен заявил, что вернулся из-за боевых действий. Он признался, что жизнь в Лондоне перестала вселять чувства спокойствия и стабильности.

Во Франции задержали другого российского бизнесмена - одного из основателей и бывшего совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Его обвинили в отмывании денег.

Дмитрий Песков Россия Бизнес

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