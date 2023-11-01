Главархив Москвы отметил 61-летие

«Все эти годы московские архивисты берегут историю города и его жителей для следующих поколений. Из поколения в поколение мы следуем традициям хранения документов, чтобы отечественная история и память о славных делах прошлых поколений продолжали жить в веках», - написали в ведомстве.

В хранении документов специалистам помогает искусственный интеллект и роботы. Кроме этого, сотрудникам ведомства удалось даже обучить нейросеть чтению рукописных текстов на дореформенном русском языке.

«Сегодня целый день мы будем рассказывать вам о том, как изменился столичный архив за прошедшее время», - подчеркнули в ведомстве.

Например, в 1977 году архив включал только три миллиона дел, а сейчас в нем хранится более 20 миллионов таких документов.

Кроме этого, горожан стали доступны такие сервисы, как «Виртуальный музей», подкасты и многие другие, разработанные Главархивом. Еще москвичи теперь могут бесплатно открыть доступ к метрическим документам.

Также ведомство выпустило книгу к юбилею МХТ имени Чехова.