Главархив Москвы начнет принимать воспоминания горожан о праздниках

Главархив Москвы и центры московского долголетия открывают новый этап проекта «Линия жизни» в честь трехлетия клуба. Тематика - Год семьи. Теперь участники смогут сдавать на хранение в архив столицы материалы о праздниках в их семьях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что за время работы клуба к нему присодинились более 500 участников. Многие сдали свои произведения на хранение. Работники учреждения провели встречи для мемуаристов.

По словам заммэра, в Год семьи решили создать много историй о важных датах и праздниках, которые расскажут горожане старшего возраста. Кроме того, специалисты Главархива подготовят мастер-классы для участников клуба, а по результатам выпустят общий сборник по работам москвичей.

«В нем отразим истории из жизни обычных семей, которые точно так же невероятно важно сохранять, как и официальную историю столицы», - рассказала Ракова.

Первые лекции состоятся в феврале в центрах Московского долголетия. В течение года года жителям столицы предложат подготовить воспоминания о важных праздниках: Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Пасхе и других.

Также можно будет поделиться памятными моментами и фотографиями о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по России и работе в комсомольских и студенческих отрядах.