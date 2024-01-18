18 января 2024, 18:51

Главархив Москвы начнет принимать воспоминания горожан о праздниках

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Главархив Москвы и центры московского долголетия открывают новый этап проекта «Линия жизни» в честь трехлетия клуба. Тематика — Год семьи. Теперь участники смогут сдавать на хранение в архив столицы материалы о праздниках в их семьях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Главархив Москвы и центры московского долголетия открывают новый этап проекта «Линия жизни» в честь трехлетия клуба. Тематика - Год семьи. Теперь участники смогут сдавать на хранение в архив столицы материалы о праздниках в их семьях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что за время работы клуба к нему присодинились более 500 участников. Многие сдали свои произведения на хранение. Работники учреждения провели встречи для мемуаристов.

По словам заммэра, в Год семьи решили создать много историй о важных датах и праздниках, которые расскажут горожане старшего возраста. Кроме того, специалисты Главархива подготовят мастер-классы для участников клуба, а по результатам выпустят общий сборник по работам москвичей.

«В нем отразим истории из жизни обычных семей, которые точно так же невероятно важно сохранять, как и официальную историю столицы», - рассказала Ракова.

Первые лекции состоятся в феврале в центрах Московского долголетия. В течение года года жителям столицы предложат подготовить воспоминания о важных праздниках: Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Пасхе и других.

Также можно будет поделиться памятными моментами и фотографиями о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по России и работе в комсомольских и студенческих отрядах.

Праздники Семья Москва
18 января 2024, 18:57
Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе
РИА «Новости»
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Фигурантам дела несчастного случая в московском коллекторе продлили меру пресечения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В четверг, 18 января, Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Никите Дубасу и Александру Киму, которых обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Мера пресечения продлена до 21 апреля 2024 года», - отметили в суде.

По данным следствия, 20 августа 2023 года обвиняемые организовали экскурсию для группы из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался сильный ливень, в результате чего коллектор затопило. Все участники погибли, среди них были несовершеннолетние.

Суд Аресты Коллекторы Москва
18 января 2024, 17:24
Снежный буран накрыл Москву
РИА «Новости»
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Снежный буран накрыл Москву, а вечером погодные условия ухудшатся еще сильнее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

В столице действует «желтый» уровень погодной опасности. На дорогах может образоваться гололед, а ветер усилится до 21 метра в секунду. Ожидается, что к утру выпадет до 12 сантиметров снега.

Ранее москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды. Сильный ветер и снег будут идти до завтрашнего дня.

«Москву накрывает снежный буран! Видимость во Внуково резко ухудшилась до одного километра», - отметил он.

Он также подчеркнул, что порывы ветра достигают 14 метров в секунду, а метель не останавливается. К тому же вечером погода станет только хуже. В результате таких неблагоприятных условий, по словам метеоролога, возникнет транспортный коллапс, поэтому он посоветовал пересесть на метро.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
18 января 2024, 15:46
Доктор Дзидзария раскритиковал блогеров за ложь перед подписчиками
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Многие блогеры вводят своих подписчиков в социальных сетях в заблуждение, продавая им неэффективные курсы похудения и массажа без пластических операций. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил известный врач-уролог Александр Дзидзария.

«Есть блогерша, армянка, которая много лет страдала от расстройства пищевого поведения. Сделала множество пластических операций, а теперь учит людей, как похудеть», - сказал он.

Также специалист напомнил о другой блогерше, которая активно рекламировала курсы массажа для сохранения красоты.

«Рассказывает о своих курсах массажей, а потом показывают: у нее импланты стоят, огромное количество операций выполнили. При этом людям рассказывают, что все это вопрос массажа», - добавил Дзидзария.

Ранее в США в больницу попала популярная блогерша Стефании Матто , которая разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.

Блогеры Пластические операции
18 января 2024, 13:52
Евгения Береза отказалась говорить о деле вокруг ее сестры и гибели матери
РИА «Новости»
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Популярный психолог и бывшая супруга экс-замминистра природных ресурсов Евгения Береза отказалась комментировать публикации в СМИ относительно гибели ее матери, родной сестры и наследства. Пока идет следствие, возбуждено дело, заявила она в беседе с «360».

«Я никакие комментарии пока давать не могу, идут следственные действия, адвокаты мне запрещают что-либо комментировать, как только будет возможно, я озвучу, как дела обстоят на самом деле. Да, к сожалению, в СМИ уже появилась информация, я не знаю, кто ее слил. Я максимально старалась не выносить этот сор из избы», - подчеркнула Береза.

Психолог еще раз указала, что единственное, что сейчас может сказать, - это то, что возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Сверх этого пока добавить нечего.

Ранее Shot распространил данные о том, что Евгения Береза якобы обвинила свою родную сестру в причастности к смерти их матери. Женщина погибла через месяц после того, как переписала свое имущество на младшую дочь, указал источник Telegram-канала.

Собеседник Shot уточнил, что 62-летняя президент Русского культурного центра в Монако Наталья Береза умерла в сентябре прошлого года в квартире в Хамовниках. Тело обнаружила ее младшая 26-летняя дочь.

Кроме того, по данным источника канала, эксперты выяснили, что на протяжении нескольких месяцев перед смертью Наталье Березе кто-то подсыпал ей в еду сильнодействующие запрещенные препараты, которые отпускают в аптеке только по рецепту.

Официально эти данные подтверждены не были.

Уголовное дело Адвокаты

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