04 сентября 2024, 03:26

Глава ВЦИОМ обвинил россиянок в нежелании рожать детей

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Молодые женщины в России ориентированы на построение карьеры, а во вторую очередь на создание семьи и рождение детей. Такое заявление на ВЭФ сделал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов. Он предложил чиновникам стать примером для россиянок, сообщил РБК.

Абрамов рассказал, что на форуме Росмолодежи большинство девушек не имеет семьи и детей, но приходят на работу с собачками.

«То есть раньше у нас приводили на работу детей - это нормально, дети - они были везде, это считалось хорошо. <…> Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя», - заявил Абрамов.

Факт откладывания родов гендиректор ВЦИОМ объяснил «идеологией потребления» и желанием «пожить для себя».

Ему ответила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что винить в снижении деторождаемости только женщин некорректно, решение принимают двое.

«Молодые люди тоже принимают участие в этой части <…>. Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком», - подчеркнула Останина.

Ощущение, что рядом нет «надежного плеча», заставляет девушку откладывать рождение ребенка, считает депутат.

В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Ее назвали идеологией «экстремистской направленности».

ВЦИОМ Дети Семья Женщины Депутаты Россия Работа Чиновники
03 сентября 2024, 21:08
Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями Паралимпиады в Париже
РИА «Новости»
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Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов. Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

«Вы сумели максимально собраться, сконцентрироваться на поставленной цели и добились триумфа, стали чемпионом XVII Паралимпийских летних игр в Париже», - обратился президент к Дмитрию Черняеву.

Владимир Путин отметил высокий класс, проявленную концентрацию, характер и труд спортсменов, напомнили «Ведомости». Президент пожелал паралимпийцам новых побед и достижений.

Днем 2 сентября еще двое россиян, выступающих на Паралимпийских играх, заняли призовые места. Серебряную медаль выиграл Артем Калашян, а его коллега по сборной Дмитрий Сафронов занял третье место в забеге на 100 метров.

Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов.

Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Спортсмены Награды Владимир Путин Франция
03 сентября 2024, 20:06
Мизулина подала в суд на блогеров Дудя и Лебедева
РИА «Новости»
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«Лига безопасного интернета» и ее руководитель Екатерина Мизулина подали в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Иск подан сегодня в Лефортовский суд города Москвы», - сказал агентству пресс-секретарь Мизулиной.

Ранее Дудь* опубликовал в своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, где дизайнер раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и ее главы. Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера , так как, по ее словам, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Лебедев извинился перед Мизулиной , однако она их не приняла.

После Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана». Дизайнер также негативно оценил деятельность ассоциации террористических актов.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Суд Интернет Блогеры Работа Интервью Юрий Дудь Артемий Лебедев Иноагенты Екатерина Мизулина
03 сентября 2024, 19:18
Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником», - отметил глава государства.

Путин высоко оценил вклад Спасского в развитие научно-технической и конструкторской мысли, обороноспособность страны. Он подчеркнул, что память о конструкторе навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Спасский умер на 99-м году жизни. Конструктор не только создавал новые подводные лодки, но и сформировал школу ученых и конструкторов, которые до сих пор продолжают его дело.

Спасский - почетный гражданин Санкт-Петербурга. В 2004 году имя академика Спасского присвоили малой планете 11268. Также он удостоился звания Героя России, Социалистического Труда, награжден орденами Почета, Ленина и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Санкт-Петербург Кремль Школы Ученые Россия Владимир Путин Владимир Ленин
03 сентября 2024, 12:07
Новым владельцем квартиры Шаца оказался бывший вице-губернатор Ленобласти
РИА «Новости»
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Петербургскую квартиру шоумена Михаила Шаца* купил бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, площадь жилья составляет 82 квадратных метра. Квартиру в центре города продавали за 40 миллионов рублей, но позже снизили цену до 33 миллионов рублей. В марте ее приобрел Богачев.

В канале отметили, что после госслужбы он занимался строительным бизнесом и возглавлял Союз строительных организаций региона. На посту вице-губернатора Ленобласти он находился с 2012 по 2015 год. Сейчас Богачев развивает базу отдыха «Илоранта», а также является совладельцем трех петербургских компаний.

Шац* продал свою трехкомнатную квартиру на Моховой вместе с фотографиями семьи. Интерьер дизайнеры жилья оформили в стиле лофт: преобладают белые, коричневые и бежевые тома. На стене в коридоре размещалась старая швейная машинка Zinger.

* признан иноагентом в России

Санкт-Петербург Иноагенты Квартиры

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