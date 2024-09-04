Глава ВЦИОМ обвинил россиянок в нежелании рожать детей

Абрамов рассказал, что на форуме Росмолодежи большинство девушек не имеет семьи и детей, но приходят на работу с собачками.

«То есть раньше у нас приводили на работу детей - это нормально, дети - они были везде, это считалось хорошо. <…> Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя», - заявил Абрамов.

Факт откладывания родов гендиректор ВЦИОМ объяснил «идеологией потребления» и желанием «пожить для себя».

Ему ответила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что винить в снижении деторождаемости только женщин некорректно, решение принимают двое.

«Молодые люди тоже принимают участие в этой части <…>. Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком», - подчеркнула Останина.

Ощущение, что рядом нет «надежного плеча», заставляет девушку откладывать рождение ребенка, считает депутат.

В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Ее назвали идеологией «экстремистской направленности».