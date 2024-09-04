Глава ВЦИОМ обвинил россиянок в нежелании рожать детей
Молодые женщины в России ориентированы на построение карьеры, а во вторую очередь на создание семьи и рождение детей. Такое заявление на ВЭФ сделал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов. Он предложил чиновникам стать примером для россиянок, сообщил РБК.
Абрамов рассказал, что на форуме Росмолодежи большинство девушек не имеет семьи и детей, но приходят на работу с собачками.
«То есть раньше у нас приводили на работу детей - это нормально, дети - они были везде, это считалось хорошо. <…> Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя», - заявил Абрамов.
Факт откладывания родов гендиректор ВЦИОМ объяснил «идеологией потребления» и желанием «пожить для себя».
Ему ответила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что винить в снижении деторождаемости только женщин некорректно, решение принимают двое.
«Молодые люди тоже принимают участие в этой части <…>. Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком», - подчеркнула Останина.
Ощущение, что рядом нет «надежного плеча», заставляет девушку откладывать рождение ребенка, считает депутат.
В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Ее назвали идеологией «экстремистской направленности».