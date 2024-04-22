22 апреля 2024, 15:03

Глава Сургута решил сложить полномочия

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Глава Сургута Андрей Филатов принял решение покинуть свой пост, который занимал с 2021 года. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Уверен, на каждом этапе наступает время оценки сделанного, подведения итогов и формирования дальнейших планов. У каждого есть это право. Сегодня эту черту для себя подвожу я. Принял решение сложить полномочия, передать багаж результатов, наработки и выстроенную систему управления будущему главе города», - написал Филатов.

Он отметил, что после отставки останется работать в регионе и сосредоточит внимание на новых проектах, которые связаны с экономическим развитием территорий.

«Спасибо всем жителям за поддержку и критическую оценку работы. Это помогало нам справляться лучше и видеть больше. Мы честно работали для Сургута и создавали основу для его развития», - добавил глава города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки столицы Александра Молоткова.

Отставки Работа
22 апреля 2024, 14:47
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмму с обращением главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога. Традиционно Песах начинается с заходом солнца 22 апреля.

«Поздравляю с праздником Песах российских евреев. <...> Еврейская община России вносит вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога в стране, заботится о сбережении семейных, незыблемых духовно-нравственных ценностей», - подчеркнул он.

Президент добавил, что община принимает активное участие в благотворительности, делах милосердия, просвещении и воспитании молодежи. Он напомнил, что Песах символизирует торжество идеалов справедливости и добра.

Песах отмечают в память о библейском событии - исходе еврейского народа из Египта.

Праздники Россия Владимир Путин
22 апреля 2024, 14:03
Российская волейболистка умерла в 21 год
РИА «Новости»
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Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Спортсменка скончалась вечером в воскресенье, 21 апреля. В федерации причины смерти Михайлиной не привели.

«Московский комсомолец» уточнил, что тело Михайлиной нашли рядом со зданием общежития Московского энергетического института «Синичка». По предварительной информации, она могла покончить с собой.

Михайлина выступала за молодежную сборную России и неоднократно становилась победительницей первенства страны.

В феврале стало известно о исчезновении в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой. Она проиграла на соревнованиях по тайскому боксу впервые за 10 лет, вышла за пределы спортивного комплекса и пропала. Ее тренер Верди Тариев опроверг возможность того, что девушка могла что-то сделать с собой.

Спортсмены Россия
22 апреля 2024, 13:48
«Пора прикрутить эту горелку». Зачем нужно повышение ставок ипотеки
РИА «Новости»
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В России необходимо поднять ставку по семейной ипотеке, чтобы заемщики покупали жилье для себя, а не последующей продажи. Об этом «360» заявила эксперт по недвижимости Ирина Радченко.

Таким образом она отреагировала на информацию о вероятном повышении до 12% ставок по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет уже летом 2024 года.

«Положительно отношусь к этой инициативе. Давно было пора прикрутить эту горелку, которую раскочегарили четыре года назад во время пандемии. Она увеличила стоимость недвижимости в два раза, в нее закладывают миллиарды рублей в бюджете», - сказала эксперт по недвижимости.

При этом Радченко выразила мнение, что решение по увеличению ставок является крайне запоздалым.

«Семьи с детьми нужно поддерживать, но не таким образом, как это делалось. Мое предложение: оставить ипотеку 6% для семей с детьми, но на квартиры как минимум 70 квадратных метров. Чтобы люди действительно покупали жилье, чтобы растить детей, а не для последующей продажи подороже», - объяснила она.

Собеседница «360» напомнила, что меры ЦБ уже способствуют снижению спроса на ипотеку. Среди них - ужесточение параметров проверки качества заемщиков.

Ранее россиянам перечислили оставшиеся льготные программы для покупки жилья.

Недвижимость Ипотека
22 апреля 2024, 12:01
Стал известен новый ведущий КВН
РИА «Новости»
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Постоянным ведущим телевизионной игры КВН на протяжении всего 2024 года будет шоумен Дмитрий Хрусталев. Он заменит Александра Маслякова, сообщил портал kp.ru.

Масляков, который на протяжении многих лет был лицом юмористического шоу, в последнее время участвовал в играх КВН не так активно. Особенно это стало заметно в период пандемии COVID-19, когда 82-летний Масляков, ввиду коронавирусных ограничений, находился в карантине и переболел сам.

В качестве временных замен в играх высшей лиги КВН выступали Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. В итоге последнего выбрали на роль постоянного ведущего.

Хрусталев рассказал, как Масляков неожиданно предложил ему принять участие в ведении КВН. Однако между тем разговором и официальным назначением на должность прошло два года.

«Он как „большой брат“: его, может, и нет рядом, но он все видит, знает», - отметил шоумен.

Он также поделился мыслями о том, как изменился КВН за последние 20 лет. По его словам, в юмористическом проекте появилось больше дерзости и актуальности.

Первый канал Телевидение Шоу-бизнес

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