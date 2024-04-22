Глава Сургута решил сложить полномочия

«Уверен, на каждом этапе наступает время оценки сделанного, подведения итогов и формирования дальнейших планов. У каждого есть это право. Сегодня эту черту для себя подвожу я. Принял решение сложить полномочия, передать багаж результатов, наработки и выстроенную систему управления будущему главе города», - написал Филатов.

Он отметил, что после отставки останется работать в регионе и сосредоточит внимание на новых проектах, которые связаны с экономическим развитием территорий.

«Спасибо всем жителям за поддержку и критическую оценку работы. Это помогало нам справляться лучше и видеть больше. Мы честно работали для Сургута и создавали основу для его развития», - добавил глава города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки столицы Александра Молоткова.