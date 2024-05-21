Глава СПЧ предложил запретить носить никабы в России

«Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», - указал собеседник издания.

Конкретные государства, где бы действовал такой запрет, глава СПЧ не назвал. Вопрос об этом он намерен обсудить с представителями ислама и губернаторами.

«Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», - подчеркнул Фадеев.

Также Фадеев затронул вопрос о строительстве мечетей в России. По его мнению, часто оно вызывает недовольство местных жителей в силу того, что инициатива исходит в основном от трудовых мигрантов, а не от мусульман, которые живут в стране столетиями.