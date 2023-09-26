Глава СПЧ Фадеев указал на важность соблюдения законов после избиения поджигателя Корана
Установленные правила содержания преступников под стражей должны соблюдаться в полной мере. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев после распространения кадров, на которых сын руководителя Чечни Рамзана Кадырова избил поджигателя Корана. Слова главы СПЧ опубликовали в Telegram-канале Совета.
«Есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться», - высказался правозащитник.
Однако Фадеев подчеркнул, что публичные провокации наподобие сожжения священных писаний в многоконфессиональной стране также являются недопустимыми.
«Сжигание Корана - серьезное преступление. Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого», - указал глава СПЧ.
Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале резонансное видео, где его сын Адам избил задержанного за сожжение Корана около мечети Волгограда украинца Никиту Журавеля. Сам руководитель республики заявил, что хочет поставить окончательную точку в этом вопросе.
Позже о произошедшем высказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее точка зрения совпала с Фадеевым, она считает, что во время следствия человек должен находится в СИЗО по установленным правилам вне зависимости от тяжести и характера правонарушения.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.