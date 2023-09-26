Глава СПЧ Фадеев указал на важность соблюдения законов после избиения поджигателя Корана

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«Есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться», - высказался правозащитник.

Однако Фадеев подчеркнул, что публичные провокации наподобие сожжения священных писаний в многоконфессиональной стране также являются недопустимыми.

«Сжигание Корана - серьезное преступление. Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого», - указал глава СПЧ.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале резонансное видео, где его сын Адам избил задержанного за сожжение Корана около мечети Волгограда украинца Никиту Журавеля. Сам руководитель республики заявил, что хочет поставить окончательную точку в этом вопросе.

Позже о произошедшем высказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее точка зрения совпала с Фадеевым, она считает, что во время следствия человек должен находится в СИЗО по установленным правилам вне зависимости от тяжести и характера правонарушения.

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