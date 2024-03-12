12 марта 2024, 09:43

Глава совета директоров «Зенита» Илюхина стала зампредом правления «Газпрома»

РИА «Новости»
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина заняла пост заместителя председателя правления «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Илюхина стала начальником департамента 105 ПАО «Газпром» и займет должность заместителя председателя правления компании. Она возглавит проект развития территории «Горская» по созданию туристического хаба - морского города-курорта около Санкт-Петербурга.

С 2019 года Илюхина заняла пост председателя совета директоров «Зенита», а спустя два года вошла в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Кроме того, заместителем председателя правления также назначили Сергея Куприянова, он работает в структуре «Газпрома» с 2003 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» внес существенный вклад в технологический суверенитет государства.

Россия Газпром
12 марта 2024, 09:49
Проблему устаревших лифтов в России решат в ближайшие годы — Моор
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В России начнут масштабную замену устаревших лифтов. Оборудование закупят у собственных производителей и в дружественных странах. Глава Всероссийского центра строительной политики Александр Моор рассказал ведущей «360» Аксинье Гурьяновой о правительственной программе.

Новое лифтовое оборудование получат из разных источников. Александр Моор заявил, что российские производители после введения санкций нарастили мощности и справились с задачами импортозамещения. Кроме того, по его словам, необходимое количество лифтов поставят дружественные страны, например Китай и Белоруссия.

В одной только Москве в 2024 году капитально отремонтируют 2334 дома. Рабочие заменят 2642 лифта в многоэтажках.

«Вопрос ЖКХ и обслуживания стоит на повестке. Правительством принято решение в этом и следующем году выделить беспрецедентно огромные деньги на поэтапную реконструкцию ЖКХ. Туда, конечно же, включается и лифтовое хозяйство , и трубы, и сантехника, и все, что связано с подключением домов, потому что они все безвозвратно устарели», - сказал он.

Годами сфере ЖКХ, по словам Александра Моора, не уделяли должного внимания. Он сравнил состояние лифтов с проблемой ветхого жилья - органы управления в том или ином регионе в свое время не приняли необходимых решений. Ситуация, по словам собеседника «360», начала меняться, в бюджете отвели деньги на реконструкцию. Глава Всероссийского центра строительной политики заявил, у России есть желание и ресурсы привести хозяйство в порядок.

ЖКХ Москва
12 марта 2024, 08:57
Вулкан в Сахалинской области выбросил столб пепла
Pxhere
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На вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали пепловый выброс. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

Вулкан располагается на северокурильском острове Парамушир. Он выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Извержение произошло в 11:35 по местному времени. В МЧС напомнили, что вулкан высотой 1156 метров. Он находится в семи километрах от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

«В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», - уточнили в ведомстве.

Пепловый шлейф протянулся на расстояние до пяти километров в восточном направлении. Судя по кадрам из социальных сетей, небо затянуло серой «дымкой» после выброса пепла.

В начале марта на острове Фернандина произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Событие оказалось безопасным для туристов.

Вулканы Курильские острова
12 марта 2024, 08:31
Пожарный поезд подключили к тушению возгорания на заводе «Лукойла»
РИА «Новости»
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Пожарный поезд задействовали для тушения огня на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. Об этом рассказали РИА «Новости» в РЖД.

«Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи станции Зелецино», - указали в компании.

В поезде предусмотрены огромные запасы средств пожаротушения. Там умещается более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.

В РЖД уточнили, что на движение поездов ситуация с тушением пожара не повлияла.

Как сообщил Telegram-канал «112» , Нижегородскую область атаковал беспилотник. В результате повреждения получил завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово. Беспилотник попал в установку перегонки нефти, после чего на предприятии начался пожар. Информации о пострадавших не было.

РЖД Пожары Беспилотники Поезда Заводы
12 марта 2024, 04:22
Панда Катюша училась кататься с деревянной горки в Московском зоопарке
РИА «Новости»
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Панда Катюша осваивала катание на деревянной горке в вольере. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Вот так осваивала горку Катюша. На тот момент все было не знакомо, и лапки было страшно выпрямить», - написала она На кадрах видно, как медвежонок аккуратно выбрался на середину горки, а потом скатился на животе до конца.

Позже Акулова выложила кадры купания Катюши в бассейне. На тот момент все посетители уже ушли и панда Дин Дин начала приучать дочь к водным процедурам.

В начале марта Катюшу выпустили в большой вольер Московского зоопарка. Сотрудники посчитали, что юная медведица уже хорошо ходит и играет, чтобы сменить обстановку. Этот вольер оборудован небольшим бассейном, а также деревянными конструкциями, чтобы панды могли по ним лазать и отдыхать.

Ранее в Москве запустили в продажу тематические брелоки «Тройка» с изображением Катюши. Их выполнили в трех дизайнерских вариантах.

Животные Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка

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