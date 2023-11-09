Глава СК поручил доложить о деле незаконного детсада в Москве

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В правоохранительные органы 28 октября поступило обращение об организации нелегального детского сада в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова.

В ходе разбирательств силовики обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые не несли ответственность за их жизни. Кроме того, организация предоставляла услуги без соответствующей документации.

Полицейским рейдом в детский сад заинтересовались столичные прокуроры. По данному факту ГСУ СК России по городу Москве организовали процессуальную проверку.

Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. разобраться в обстоятельствах и предоставить доклад. Ход исполнения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

Накануне основатель организации, попавшей под наблюдение, Иван Сорокин дал комментарий «360», отметив, что детские сады открывают на первых этажах в жилых квартирах, чтобы не мешать соседям. По его словам, помещения соответствуют нормам.