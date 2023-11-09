09 ноября 2023, 09:37

Глава СК поручил доложить о деле незаконного детсада в Москве

РИА «Новости»
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной с организацией незаконного детского сада в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В правоохранительные органы 28 октября поступило обращение об организации нелегального детского сада в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова.

В ходе разбирательств силовики обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые не несли ответственность за их жизни. Кроме того, организация предоставляла услуги без соответствующей документации.

Полицейским рейдом в детский сад заинтересовались столичные прокуроры. По данному факту ГСУ СК России по городу Москве организовали процессуальную проверку.

Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. разобраться в обстоятельствах и предоставить доклад. Ход исполнения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

Накануне основатель организации, попавшей под наблюдение, Иван Сорокин дал комментарий «360», отметив, что детские сады открывают на первых этажах в жилых квартирах, чтобы не мешать соседям. По его словам, помещения соответствуют нормам.

Дети СК РФ Детские сады Москва 2023
09 ноября 2023, 09:47
Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России
Сайт мэра и правительства Москвы
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Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы попали в Книгу рекордов России как самые протяженные. Специалисты проложили более 11,5 километра перегонов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«За этим достижением стоит труд многих проектировщиков, строителей и других специалистов. Они проложили больше 11,5 километра двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоемы», - рассказал он.

Собянин добавил, что самыми длинными подводными перегонами стали перегоны между станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники».

Создание БКЛ заняло десять лет. Это рекордно малые сроки для реализации такого масштабного проекта, подчеркнул Собянин. На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по Большой кольцевой линии. Пользователи смогут ознакомиться с архитектурно-художественным многообразием линии, а также посмотреть достопримечательности у станций.

Метро Сергей Собянин Москва 2023
09 ноября 2023, 08:58
Собянин рассказал об итогах благоустройства севера Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Для создания качественного общественного пространства и благоустройства на северо-западе Москвы активно трудились весь год. Множество районов улучшили и комплексно обновили. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

В Строгино на улице Маршала Катукова возле дворца спорта «Янтарь» сделали небольшой сквер. Кроме того, в районе оборудовали комфортные зоны для прогулок взрослых и детей. Также создали условия для досуга с собаками и активного отдыха.

В обновленном сквере «Березовая роща» в районе Хорошево-Мневники реализовали условия для комфортных занятий спортом. Так, жители и гости столицы смогут попробовать себя в памп-треке, покататься в скейт-парке и потренироваться на комплексе для силовых занятий.

Реформации подверглась и «Березовая роща» в 14-м микрорайоне Куркино: в парке обновили покрытие дорожек, починили детские площадки и установили лавочки. Кроме того, территорию оснастили новыми энергосберегающими фонарями.

В Южном Тушине благоустроили зону для прогулок вдоль природного памятника «Сходненский ковш». Там укрепили склоны и отремонтировали тропинки. Вдобавок обновили две детские площадки и одну спортивную зону, а поблизости обустроили смотровые площадки.

Новый променад возвели между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала. Раньше там была неухоженная территория. Теперь же здесь полноценное рекреационное пространство на площади восемь гектаров.

Вдобавок в Северном Тушино привели в порядок сквер на улице Героев Панфиловцев. Там организовали зону для тихого отдыха с видом на красивые цветники. Для жителей поставили новые лавочки. По всей территории развили газон.

Ранее Москву назвали лидером по качеству городской среды.

Благоустройство Строительство Москва 2023
09 ноября 2023, 08:26
Циклон принесет в Москву облачную и дождливую погоду в четверг
РИА «Новости»
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Промочивший Москву до нитки циклон постепенно смещается. Уже сейчас столица находится на его северной периферии. В четверг, 9 ноября, будут небольшие дожди и облачно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня вдоль южных границ столичного региона начнет перемещаться активный циклон.

«Он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды и местами, преимущественно в южных районах, вызовет небольшие дожди», - отметил синоптик.

Столбики термометров достигнут отметки 6… 8 градусов, в Подмосковье - 4… 9 градусов.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью два–семь метров в секунду. Атмосферное давление немного возрастет и составит 745 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

По его прогнозам, в пятницу, 10 ноября, пройдут небольшие дожди, а температура поднимется до 5… 7 градусов.

Ранее прошедший октябрь в Москве назвали чересчур хмурым.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
09 ноября 2023, 07:08
Власти Приморья составят план газификации городов в 2026–2030 годах
РИА «Новости»
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Власти Приморского края совместно с «Газпромом» разработают план газификации городов до 2030 года. Президент России Владимир Путин распорядился за два года составить дорожную карту. Его поручение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства рекомендовал органам исполнительной власти Приморья разработать и утвердить план-график газификации городов в 2026–2030 годах. Над дорожной картой чиновникам предстоит работать совместно с «Газпромом» и взять за основу результаты реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов.

Владимир Путин назначил ответственными за этот вопрос губернатора Приморья Олега Кожемяко, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и поручил отчитаться до 1 ноября 2025 года.

Программу социальной газификации продолжили в Подмосковье. В 2023 году власти одобрили 3,6 тысячи заявок.

Газ Приморье Владимир Путин Газпром

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