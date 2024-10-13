Квадробинг — опасная субкультура, которая готовит подростка к принятию антиценностей, в том числе и ЛГБТ-идеологии*. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Квадробинг - опасная субкультура, которая готовит подростка к принятию антиценностей, в том числе и ЛГБТ-идеологии*. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Одно дело, когда дети носят одежду с изображением животных, шапочку с ушками или играют в спектакле зверушку, надевая маску и костюм, и совершенно другое - когда остаются такими „зверьками“ в жизни: ходят на четвереньках в школе, дома, имитируют поведение животных», - заявил священник.

Опасность субкультуры, по его мнению, в том, что ребенок начинает искать в себе альтернативную идентичность, что психологически готовит его к принятию множества гендеров и ЛГБТ-идеологии*. Квадробинг Лукьянов назвал экспериментом над российскими детьми и предупредил об опасных последствиях.

«Если россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом, надо принять меры по защите нашего общества от этой и подобных субкультур», - подытожил священник.

Чтобы отвлечь детей от квадробинга, родителям нужно проявить больше внимания, заметила представитель МИД Мария Захарова. Она также суверена, что эта субкультура связана с «гендерным безумием».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.