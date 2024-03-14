Глава подмосковного СК встретился с дольщиками ЖК «Ледово»

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В ходе общения с жителями Домодедова Стариков сообщил, что следствие наложило арест на объекты незавершенного строительства, что позволило избежать незаконного отчуждения имущества. Также арестовали счета подконтрольных бывшему конкурсному управляющему организаций.

«Также арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение, заключенное между ООО ПКФ „Гюнай“, конкурсными кредиторами и новым застройщиком», - заявил глава регионального СК.

Дольщикам сообщили, что строительство ЖК «Ледово» возобновили. Представитель нового застройщика назвал конкретные даты сдачи домов и вручения ключей от новых квартир.

Стройкой ЖК «Ледово» с 2017 года занималась строительная компания «Гюнай». Когда организация обанкротилась , возведение домов прекратилось. После этого к делу привлекли Следственный комитет по Москве.