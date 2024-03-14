14 марта 2024, 22:54

Глава подмосковного СК встретился с дольщиками ЖК «Ледово»

Читайте нас в: Google Новости

Руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков провел встречу с дольщиками ЖК «Ледово». Строительство объекта возобновилось, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе общения с жителями Домодедова Стариков сообщил, что следствие наложило арест на объекты незавершенного строительства, что позволило избежать незаконного отчуждения имущества. Также арестовали счета подконтрольных бывшему конкурсному управляющему организаций.

«Также арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение, заключенное между ООО ПКФ „Гюнай“, конкурсными кредиторами и новым застройщиком», - заявил глава регионального СК.

Дольщикам сообщили, что строительство ЖК «Ледово» возобновили. Представитель нового застройщика назвал конкретные даты сдачи домов и вручения ключей от новых квартир.

Стройкой ЖК «Ледово» с 2017 года занималась строительная компания «Гюнай». Когда организация обанкротилась , возведение домов прекратилось. После этого к делу привлекли Следственный комитет по Москве.

Суд Строительство Дольщики Город Домодедово
14 марта 2024, 23:08
Первые участки для голосования на выборах президента открылись в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России заработали на Камчатке и Чукотке. Об этом сообщило РИА «Новости».

На Камчатке в 08:00 (по местному времени) 15 марта открыли свои двери почти 200 избирательных участков. Всего в крае их будет работать 319.

Часть участков - 124 - ранее задействовали для досрочного голосования на судах в море. В нем приняли участие избиратели, находящиеся на метеостанциях, маяках, пограничных заставах и на горнодобывающих предприятиях. Всего более восьми тысяч человек.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что в досрочном голосовании на выборах президента России участвовали более 2,3 миллиона человека. ЦИК России назначил досрочное голосование с 25 февраля по 14 марта.

Выборы президента РФ
14 марта 2024, 23:00
Ковальчук ушел с поста гендиректора «Интер РАО»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
С поста генерального директора ПАО «Интер РАО» ушел Борис Ковальчук. Информацию об этом опубликовал сайт Центра раскрытия корпоративной информации.

За досрочное прекращение полномочий Ковальчука 14 марта единогласно проголосовали 10 членов совета директоров предприятия.

Место генерального директора займет Сергей Дрегваль. Компанией ему предстоит управлять пять лет - такой срок указан в уставе ПАО.

С 2020 по 2021-й год Дергваль был профильным советником губернатора Санкт-Петербурга, а до 6 февраля 2024-го - вице-губернатором города.

Первым замом гендиректора «Интер РАО» его назначили 8 февраля, менее чем через месяц - 2 марта - он вошел в состав правления компании.

Информация о том, что в ПАО собрались рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании, появилась 6 марта.

Санкт-Петербург Отставки
14 марта 2024, 20:52
Россиян предостерегли от попыток срыва выборов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности, которая грозит за нарушения избирательного законодательства на фоне сообщений в Сети о готовящихся акциях на участках голосования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появились публикации, в которых звучали призывы одновременно прибыть на определенный избирательный участок в 12:00 17 марта, чтобы провести несогласованные протесты.

«Организация и участие в данных массовых мероприятиях наказываются по действующему законодательству РФ», - напомнили в прокуратуре.

За участие в несогласованных протестах максимальное уголовное наказание в России составляет до пяти лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Игорь Краснов ранее призвал пресекать любые провокации в дни голосования. Выборы президента России проведут с 15 по 17 марта.

Прокуратура РФ Выборы президента РФ Выборы Москва
14 марта 2024, 20:51
Форум имени Льва Копелева признали нежелательным в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство юстиции России включило немецкий Форум имени Льва Копелева в список нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Форум получил название в честь диссидента и писателя Льва Копелева. С 2011 году он присуждает премию имени писателя за права человека и мир.

В феврале Генеральная прокуратура России также признала деятельность этой организации нежелательной на территории страны.

Минюст на прошлой неделе включил в список нежелательных еще четыре организации из Германии, следует из материалов Минюста.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в социальной сети опубликовал опрос о необходимости законодательного запрета на выплаты по смежным и авторским правам для лиц, которых признали иностранными агентами. По его словам, речь о людях, которые уехали из страны и поливают ее грязью из-за рубежа.

Германия Запреты Россия

Новости по теме