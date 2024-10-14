14 октября 2024, 21:43

Глава Минсельхоза рассказала, чем заменяет хлеб

РИА «Новости»
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Пастила очень похожа на хлеб, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. На пленарной сессии форума «Сделано в России» она рассказала, что об этом продукте должен узнать весь мир, сообщило РИА «Новости».

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть „Белевская пастила“. „Коломенскую“ я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», - отметила Оксана Лут.

Она назвала пастилу знаковым российским продуктом. По ее мнению, о нем должен «узнать весь мир». Лут пообещала работать над этим вопросом.

В начале декабря в Перми состоится общенационального конкурса «Туристический сувенир». Там представят пастилу и бытовую керамику из Коломны.

Еда Сельское хозяйство Правительство РФ Лайфхаки
14 октября 2024, 20:57
«Фантастический день». Захарова напомнила о юбилее Победы в день 80-летия МГИМО
Телеканал «360»
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Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который открылся в 1944 году во времена Великой Отечественной войны, отмечает 80-летний юбилей. Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью 360.ru рассказала, что значит это событие.

«Фантастический день, 80 лет, представляете? Причем посмотрите, с чем это совпадает, что это за 80 лет? В следующем году 80 лет Победы, это же все взаимосвязано. Новый порядок в международных делах после Второй мировой войны, для нас - в Великой Отечественной. Новое представление в международных отношениях. Необходимость в специалистах, фронтовики, которые приходили и становились дипломатами, дипломатами будущего, и проявляли себя», - напомнила Захарова.

По ее словам, все это созвучно сегодняшнему времени.

«Вот в такой удивительный момент, исторический сложный, в момент вызовов и испытаний мы отмечаем эту важную и нужную дату», - подчеркнула дипломат.

Глава МИД Сергей Лавров, который является выпускником МГИМО, приехал поздравить любимый вуз. Дипломат отметил, что некоторые из его заместителей, директоров департамента преподают у нынешних студентов.

Вузы Мария Захарова Международные отношения
14 октября 2024, 20:44
«И дай бог, чтобы так продолжалось». Лавров отметил преемственность поколений в МГИМО
РИА Новости
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МГИМО 14 октября отметил свое 80-летие. Поздравить любимый вуз приехал его самый известный выпускник — министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов вспомнил, как создавали институт.

«Наш университет особенный, с богатой историей. Он начинался с молодых людей, вернувшихся с фронта, создавших студенческое братство. Он основан на идее служения Отечеству и государству, народу. Среди первых студентов было пять героев Советского Союза», - рассказал Торкунов.

Он добавил, что МГИМО активно развивается благодаря поддержке Министерства иностранных дел России. Институт продолжает открывать новые программы и работать в научно-исследовательской и политической сферах.

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил МГИМО и отметил, что некоторые из его заместителей, директоров департамента преподают у нынешних студентов.

«И дай бог, чтобы так продолжалось, потому что преемственность поколений, традиций, истории нашей - это залог успеха. Это залог того, что МГИМО остается на передовой нашей дипломатии, нашей внешнеполитической деятельности по выполнению концепции внешней политики, которая разрешена президентом», - отметил министр.

МГИМО основали 14 октября 1944 года. Тогда Совет народных комиссаров постановил преобразовать факультет международных отношений Московского государственного университета имени Ломоносова в Институт международных отношений. В первый набор вошли 200 студентов.

Сейчас в МГИМО работают 103 программы по 18 направлениям - от международных отношений и политологии до туризма, педагогики и психологии. Институт включает в себя 15 факультетов и институтов, Горчаковский лицей и колледж. Основной кампус МГИМО находится в Москве; кампусы - в Одинцове, Ташкенте, также функционирует образовательная платформа в Женеве.

МГИМО-Одинцово входит в топ-10 вузов страны - филиал открыли 3 июня 2016 года. Там учатся 1,5 тысячи студентов на четырех факультетах, 30% из которых - молодежь Московской области.

Одинцово Вузы Сергей Лавров Международные отношения Студенты
14 октября 2024, 08:46
Большинство россиян сочли число мигрантов в своих регионах чрезмерным
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Большинство граждан России высказали мнение, что в регионах проживает слишком много мигрантов. Об этом сообщил РБК.

По данным опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% граждан считают большим наплыв трудовых мигрантов в страну. За год доля давших такой ответ выросла на 21 процентный пункт.

Около 12% опрошенных назвали число мигрантов в стране адекватным. Примерно 4% респондентов выразили мнение, что количество иностранцев можно увеличить. Большинство из ответивших таким образом работают в области IT, а также в сферах маркетинга, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

Порядка 58% опрошенных отметили, что мигрантов часто нанимают на места, которые не подходят для местных жителей. По мнению 59% респондентов, труд иностранцев обходится работодателям дешевле.

Ранее уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода потребовал начать расследование случаев нарушения прав мигрантов. По его словам, в России таджикских граждан часто задерживают на границе, а правоохранители позволяют в их адрес «грубость и оскорбления».

Мигранты Россия
14 октября 2024, 04:47
«Закручивая гайки». Депутат раскритиковал идею запретить животных в цирке
Unsplash
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Внесенный партией «Новые люди» законопроект о запрете выступлений животных в цирках вошел в планы Госдумы на ноябрь. Однако первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов в беседе с РИА «Новости» выступил против радикальных мер.

«Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому. <…> Последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали», - сказал он.

Бурматов заявил, что запрет животных в цирках приведет к коллапсу в реабилитационных центрах, куда его коллеги предложили отправить их после вступления закона в силу. Эти учреждения, по информации депутата, заняты питомцами контактных зоопарков и пострадавшими от рук браконьеров.

«Новые люди» внесли законопроект в феврале. Совет Госдумы включил его в программу работы на ноябрь.

Политолог Алексей Ярошенко призвал закрыть зоопарки. По его мнению, это привьет детям уважение к природе.

Цирки Законы Госдума РФ Животные

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