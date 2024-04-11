Глава МЧС России вылетел в Оренбург
В Оренбург отправился глава МЧС России Александр Куренков. Он проверит выполнение распоряжений по ликвидации проблем с паводком. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В Оренбурге остается сложная паводковая ситуация. Уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров, подчеркнули в ведомстве.
«В городе глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - указали в МЧС.
Также Куренков проверит оказание помощи пострадавшим от последствий паводка людям и оценит развитие ситуации.
В ведомстве уточнили, что на гидропостах ведется непрерывный мониторинг. Как сообщил мэр города Сергей Салмин, на сегодня подтопило более 3600 домовладений. Он отметил, что ситуация в Оренбурге остается напряженной.
Жертв среди местных жителей в результате паводка не было.