Глава МЧС России вылетел в Оренбург

В связи с паводком в Оренбурге среди местного населения жертв не было. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин, его слова привело РИА «Новости».

«Такого в городе, слава Богу, нет. Ставили главной задачей не допустить жертв, чтобы все эвакуировались максимально быстро. Сотни людей за сутки вывозим, это тоже непростая работа», - отметил он.

Глава Оренбургской области Денис Паслер в четверг заявлял, что ситуация с паводками в регионе начала улучшаться. По его словам, уровень реки Урал в затопленном городе Орске за сутки снизился на 14 сантиметров.

Ранее Салмин заявил, что у властей Оренбурга главной задачей является обеспечение безопасности местных жителей. Он призвал людей не медлить, а эвакуироваться после первых сигналов со стороны городской администрации.

В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками. Для покинувших свои дома жителей организовали пункты временного размещения.