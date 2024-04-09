09 апреля 2024, 07:56

Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область

РИА «Новости»
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Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, чтобы наметить дальнейшие действия спасателей по ликвидации последствий паводка, обрушившегося на регион. Он совершит облет территорий, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе спасательного ведомства заявили, что Куренков заслушает оперативные доклады и будет координировать силы и средства.

Весенние паводки нанесли большой ущерб Оренбургской области. Власти еще подсчитывают потери и выплачивают компенсации.

В некоторых населенных пунктах, в том числе Орске, вода затопила дома по самую крышу.

Спасателям приходится на лодках эвакуировать пострадавших от стихии. Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжает увеличиваться и стремится к критической отметке.

Наводнения МЧС РФ
09 апреля 2024, 08:56
Запрет на полную продажу вейпов предложили ввести в России
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Депутаты от фракций  «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу безникотиновых и никотиновых вейпов в России в целях «народосбережения». Об этом сообщил ТАСС.

Депутаты от фракций «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу безникотиновых и никотиновых вейпов в России в целях «народосбережения». Об этом сообщил ТАСС.

Авторы документа призвали полностью запретить торговлю в рознице жидкостями для вейпов, а также способами их доставки. Депутат Ярослав Нилов отметил, что в настоящее время идут консультации по законопроекту, в скором времени он поступит в Госдуму.

«Полагаем необходимым в целях народосбережения установить полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне. Хотя он приведет к потере доходов федерального бюджета, но здоровье нации для будущего нашей страны значительно важнее», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в правительстве России поддержали идею кратно увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.

Штрафы Депутаты Россия
09 апреля 2024, 03:52
Россиянам рассказали, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону
Freepik
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Самые простые слова, сказанные человеком по телефону, могут быть использованы против него в мошеннической схеме. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Антон Немкин.

По словам парламентария, аферисты используют запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договора от имени своей жертвы.

«Сегодня одной из основных целей мошенников, которые звонят вам, являются не только ваши данные, но и запись вашего голоса, содержащего ответ „да“. Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово „да“ может быть использовано против вас», - пояснил Немкин.

Он добавил, что злоумышленники стараются спровоцировать своих собеседников на озвучивание кодового слова или фразы «я подтверждаю». Чем больше фраз запишут мошенники, тем больше у них будет возможностей использовать голос жертвы в преступных целях. Например, для одобрения перевода средств с банковой карты. Немкин посоветовал россиянам вообще не отвечать на незнакомые номера. А если отвечать, то фразами «алло», «слушаю вас» или вообще молчать, пока звонивший не представится.

Депутат также посоветовал подключить СМС-оповещение ко всем операциям со счетами и определитель номера к мобильному телефону.

Банки Мошенничество Депутаты
09 апреля 2024, 02:45
Показ фильма с Иваном Ургантом потребовали запретить
Freepik
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры России с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал», где в главной роли снялся телеведущий Иван Ургант. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодовников и продюсер фильма Александо Сокуров - русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодовников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой*», - написал он.

Кинолента должна выйти на экраны в этом году, причем закрытый показ уже состоялся в прошлом году. В основе сюжета картины - рассказ советского писателя Юрия Казакова.

Бородин требует не выдавать прокатное удостоверение фильму, полагая, что нужно помешать Урганту зарабатывать на российских зрителях.

После начала специальной военной операции телеведущий публично осудил ее на своей странице в соцсети, а потом удалил публикацию.

Солодовников также не поддержал действия российских властей, но при этом продолжил снимать фильмы в России. Фонд режиссера Александра Сокурова отметился тем, что еще в 2021 году призывал к разделу страны на несколько государств.

*Признана в России иностранным агентом.

Кино Фильмы Россия Иван Ургант Минкультуры РФ Иноагенты
09 апреля 2024, 00:07
Большинство россиян признались, что придумали дизайн интерьера сами
«Одноклассники»
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Большинство россиян продумывают дизайн интерьера при ремонте самостоятельно, не привлекая специалистов. Поэтому спрос на тематические статьи и видеоролики в интернете заметно вырос. К таком выводу пришли сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники» в ходе исследования.

Компании опросили более 3600 россиян из всех регионов страны. Они выяснили, что 72% опрошенных когда-либо делали ремонт, 14% собираются заняться им в ближайшее время. Еще 82% из тех, кто делал или собирается делать ремонт, продумывали дизайн интерьера и все детали самостоятельно, и только 18% воспользовались услугами дизайнеров.

Спрос на контент, касающийся дизайна интерьера, значительно вырос. В марте 2024 года охват таких статей и роликов вырос в два с половиной раза по сравнению с мартом прошлого года. Количество публикаций на эту тему тоже увеличилось - более чем в полтора раза.

«В основном читают статьи и смотрят видео по этой тематике женщины в возрасте 30-35 лет, когда у людей уже есть возможность делать ремонт», - сообщили в компании.

Самый популярный вид контента о планировании интерьера - статьи с личным опытом и ошибками, их читают 46% опрошенных. Также популярны видеоуроки и мастер-классы, лайфхаки, и практические инструкции по составлению плана ремонта. Около 18% россиян читают статьи о трендах в дизайне интерьера, а 12% - вдохновляющие истории успеха.

Опрошенные также рассказали, что самое сложное в ремонте. Около 57% считают, что сложнее всего накопить денег на перестройку жилья, 44% при планировании ремонта боятся столкнуться с перерасходом средств, а 28% опасаются недоделок. Среди других популярных страхов: большая трата времени и сил, непрофессионализм и ошибки исполнителей.

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