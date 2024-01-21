Глава ЛДПР Слуцкий призвал исполнить последнее желание Ленина
Предать земле тело основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) призвал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Свой пост он опубликовал в день 100-летия со дня смерти советского вождя.
Слуцкий заявил, что упокоение ушедшего из жизни человека - важный для христиан и цивилизованных обществ обряд как знак уважения и памяти.
«Сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», - написал политик.
Могила Марии Ульяновой, матери первого советского вождя, находится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Забальзамированное тело Ленина с 27 января 1924 года хранится в Мавзолее на Красной площади.
Вопрос о похоронах Ленина поднимался неоднократно. Только за последние три года вождя предлагали похоронить в Астрахани , на Курилах и рядом с родственниками.
С просьбой посодействовать преданию тела земле общественники обращались к патриарху Кириллу. Дискуссии вокруг вопроса доходили до того, что появились призывы убрать весь некрополь с Красной площади.
В конце декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы выноса тела Ленина на повестке дня не стоят.