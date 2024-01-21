Глава ЛДПР Слуцкий призвал исполнить последнее желание Ленина

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Слуцкий заявил, что упокоение ушедшего из жизни человека - важный для христиан и цивилизованных обществ обряд как знак уважения и памяти.

«Сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», - написал политик.

Могила Марии Ульяновой, матери первого советского вождя, находится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Забальзамированное тело Ленина с 27 января 1924 года хранится в Мавзолее на Красной площади.

Вопрос о похоронах Ленина поднимался неоднократно. Только за последние три года вождя предлагали похоронить в Астрахани , на Курилах и рядом с родственниками.

С просьбой посодействовать преданию тела земле общественники обращались к патриарху Кириллу. Дискуссии вокруг вопроса доходили до того, что появились призывы убрать весь некрополь с Красной площади.

В конце декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы выноса тела Ленина на повестке дня не стоят.