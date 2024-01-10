Глава Кургана после обвинения в халатности подала в отставку

«Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья», - передали в пресс-службе.

Депутаты единогласно поддержали ее решение. Председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров поблагодарил Ситникову за совместную работу. Он добавил, что она останется в команде, но займется другой работой. Пока исполнять ее обязанности будет первый заместитель главы города Анастасия Аргышева.

Ранее стало известно, что в отношении Ситниковой возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». Однако Курганский городской суд не назначил мэру арест. Мерой пресечения стали обязательства о явке и запрет определенных действий.

Ситникову задержали сотрудники СК в конце декабря. Предположительно, поводом для возбуждения уголовного дела могли стать лесные пожары, во время которых погибли несколько человек.