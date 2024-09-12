12 сентября 2024, 23:27

Глава ФБК Волков обвинил Невзлина в покушении

РИА «Новости»
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Глава «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** подтвердил, что сооснователь НК ЮКОС Леонид Невзлин** заказал нападение на него, причем с двумя целями — или сделать инвалидом, или передать в руки ФСБ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** подтвердил, что сооснователь НК ЮКОС Леонид Невзлин** заказал нападение на него, причем с двумя целями - или сделать инвалидом, или передать в руки ФСБ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Волков** написал, что на него напали вечером 12 марта 2024 года, сломали руку и разбили лицо. Тогда он решил, что его якобы заказали российские власти. Сейчас же он решил рассказать, кто в действительности это сделал и зачем.

По его словам, проверка и расследование заняли два месяца. К нему привлекли ведущих журналистов-расследователей, чтобы верифицировать полученную ФБК * информацию. Волков** признался, что в результаты трудно поверить, но это правда.

«Леонид Невзлин** был готов заплатить 250 тысяч долларов исполнителям, которые должны были сделать меня инвалидом и передать в руки ФСБ», - заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападение на Волкова** в Вильнюсе было организовано сооснователем НК ЮКОС.

*« Фонд борьбы с коррупцией» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ.

ФСБ Россия Инвалиды Оппозиция Избиения
12 сентября 2024, 19:36
Россиян предупредили о риске остаться без дачи
РИА «Новости»
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Жители России рискуют остаться без дачи, если в течение трех лет не будут осваивать земельный участок. Механизм действия нового закона разъяснил глава Росреестра Олег Скуфинский, его процитировал РБК.

«Если человек приобрел участок, бывает, что он заболочен, зарос растительностью. Тогда нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что поэтому в законе предусмотрели дополнительные три года на освоение земли. В случае если надзорным органам станет известно, что участок не использовали в течение этого срока, собственнику направят предупреждение.

После этого в течение шести месяцев он обязан устранить нарушения. Если же и за этот период ничего не изменилось, то специалисты Росреестра за 30 дней проведут процедуру изъятия участка.

Ранее россиянам напомнили, что возведение самовольных построек на дачном участке может грозить штрафом.

Штрафы Законы Россия
12 сентября 2024, 11:46
«Ромир» рассказал, сколько бургеров могут позволить себе россияне
РИА «Новости»
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На средний месячный доход гражданин России может купить 472 бургера. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование российского потребительского рынка от «Ромир».

Потребители в Москве в первом полугодии 2024 года могли позволить себе приобрести больше, чем другие жители РФ. Москвич на одну заработную плату мог купить 850 бургеров.

Исследование «Ромир» получило название «индекс бургера». Оно рассчитывалось как отношение средней заработной платы к средней стоимости бургеров, уточнило издание.

Авторы исследования взяли за основу три бургера в сетях ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка», Rostic’s и Burger King. Далее вывели среднюю стоимость за один бургер и посчитали, какое количество сэндвичей могут позволить себе россияне на одну заработную плату.

Ранее исследование «Антиконтрафакта» показало, что почти 90% армянских коньяков на российских прилавках оказались небезопасными.

Исследования Еда
12 сентября 2024, 11:30
В Госдуме выдвинули предложение в ответ на призыв запретить сайты с ГДЗ
РИА «Новости»
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал запретить сайты с готовыми домашними заданиями, депутат Госдумы Яна Лантратова в ответ заметила, что такая мера, если ее примут, навряд ли поможет решить проблему списывания. Своей точкой зрения парламентарий поделилась в комментарии 360.ru.

«Чем руководствуется Минпросвещения, делая такие заявления, я понимаю: большинство использует готовые домашние задания не по назначению. Не вдумываясь списывают», - пояснила она.

Также Лантратова согласилась, что это, безусловно, не способствует развитию детей. Но при этом стоит признать, что запрет ГДЗ не поможет решить проблему списывания в целом, ведь есть и другие возможности: нейросети, решебники для учителей.

«Необходимо пересмотреть подход к составлению домашних заданий. Сделать их более творческими и индивидуальными», - подчеркнула собеседница 360.ru.

О необходимости запрета сайтов с ГДЗ Кравцов заявлял накануне. По его словам, те, кто их формирует, совершают преступление.

Школы Госдума РФ Образование
12 сентября 2024, 11:15
МВД запросило в военкоматах данные о не вставших на учет новых гражданах России
РИА «Новости»
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МВД отравило запросы в военкоматы с просьбой предоставить данных о лицах, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что за восемь месяцев 2024 года гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий».

Сейчас МВД проверяет, встали ли на воинский учет те, кто недавно получил паспорт Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что за не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет грозит можно лишиться паспорта РФ.

В августе сотрудники МВД по Восточному административному округу Москвы вручили повестки в военкомат десяткам мигрантов , недавно получившим российские паспорта. Рейд правоохранители провели в хостелах, на овощной базе и автовокзале.

Мигранты МВД РФ

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