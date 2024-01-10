Глава Екатеринбурга раскритиковал уборку улиц от снега в одном из районов города

Орлов поинтересовался у Смирнягина, вывозит ли подрядчик полный объем снега. Глава района ответил, что работники не справляются. Он указал на проблемы с расчисткой снега на трех улицах. Орлов в ответ заявил о необходимости привлекать дополнительную уборочную технику.

«Иначе сколько это будет продолжаться», - возмутился мэр.

В конце декабря прошлого года на работу коммунальных служб пожаловались жители Челябинска. Горожане начали самостоятельно убирать последствия мощного снегопада. Людям пришлось расчищать дороги, чтобы выехать из дворов на автомобиле.

До этого на Урал обрушилась сильная метель. В Екатеринбурге снегопад стал рекордным с 1917 года - за 26 декабря выпал 21 миллиметр осадков. Разбушевавшаяся стихия затронула и Челябинск.