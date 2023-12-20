20 декабря 2023, 13:25

Глава De Beers указал на невозможность отличить российские алмазы от других

РИА «Новости»
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Таможенные органы не смогут отличить алмазы из России от других. Об этом газете Financial Times сказал генеральный директор алмазодобывающой корпорации De Beers Эл Кук.

«Среднестатистический таможенный сотрудник даже при большом желании не сумеет отличить происхождение алмаза. Думаю, это невозможно», - заявил он.

Европейский союз в понедельник утвердил очередной, 12-й по счету пакет антироссийских санкций. Согласно документу, ограничения введут на косвенный или прямой импорт алмазов из России, меры начнут действовать с 1 января 2024 года.

Кроме того, с 1 марта 2024 года вступят в силу ограничения на закупки российских алмазов, которые обработали в третьих странах, писал RT.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что санкции против алмазов не принесут никакой пользы тем, кто их ввел. По его словам, Россия найдет новые рынки сбыта драгоценных камней.

Санкции Россия Евросоюз
20 декабря 2023, 14:48
Пропаганду ЛГБТ увидели в клипе Баскова
РИА «Новости»
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Развлекательный телеканал «Точка ТВ» попал на штраф в один миллион рублей за пропаганду ЛГБТ* в клипе певца Николая Баскова «Странник». Решение по делу вынес Таганский суд Москвы. Информацию разместили на официальном портале судов общей юрисдикции.

Дело зарегистрировали еще в октябре. Летом 2023 года телеканал показал в эфире клип Баскова, который не промаркировали плашкой «18 ».

В постановлении указали, что артиста показали в окружении свиты мужского пола. А рассказанная история отношений лирического героя с другим мужчиной происходит на фоне «атмосферы гедонизма и разврата», ее показывают в сценах «невербального чувственного взаимодействия» двух женщин в «сексуальном контексте».

«„Точка ТВ“ признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей», - уточнили в тексте постановления.

Решение вынесли 12 декабря.

Подобная история недавно произошла с клипом артиста Сергея Лазарева. Видео на песню «Так красиво» удалили с YouTube-канала и сайта артиста, так как суд в Санкт-Петербурге заметил там пропаганду ЛГБТ*.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Штрафы Суд ЛГБТ Сергей Лазарев Николай Басков
20 декабря 2023, 14:34
Новый сезон проекта «Списанные книги» стартовал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве стартовал 13-й сезон проекта «Списанные книги». В нем примет участие 22 библиотеки города. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«В этом году к старту акции „Списанные книги“ подготовлены 146 тысяч экземпляров, которым москвичи смогут подарить вторую жизнь», - рассказал он.

Кроме того, шесть тысяч экземпляров предоставят организациям.

Самый обширный выбор будет у читателей в библиотеках Южного административного округа, где станет доступно приблизительно 23 тысячи позиций. Жители Центрального и Северного округов смогут выбрать из 22,5 и 21 тысячи изданий соответственно. Среди них будут книги таких авторов, как Александр Куприн, Иван Гончаров, Антон Чехов, Федор Достоевский и многие другие.

С 2017 года проект, инициированный столичными библиотеками, позволил перераспределять литературу между жителями города. Люди и организации получили возможность бесплатно забирать книги дважды в год, в июне и декабре.

За прошедшие шесть лет благодаря этой инициативе библиотеки передали гражданам более двух миллионов изданий. Число пользователей портала достигло приблизительно 154 тысяч. Самыми активными участниками акции стали горожане старше 55 лет.

Ранее в Москве выпустили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой». В нем собрали полезную информацию о книгах, которые стоит прочитать с ребенком в зимние каникулы.

Книги Москва 2023
20 декабря 2023, 14:27
Россиянин лишился 236 игрушечных роботов из-за долгов
Unsplash
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Накопивший долги на два миллиона рублей за неоплату коммунальных услуг и непогашенные кредиты житель Перми лишился более 200 игрушечных роботов. Судебные приставы наложили на них арест, чтобы потом продать для погашения задолженностей. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка ФССП.

В ведомстве пояснили, что должник работает основателем музея игрушек-роботов. Поэтому приставы арестовали 236 моделей, которые предварительно оценили в 255 тысяч рублей. Изъятые игрушки передали на ответственное хранение представителю взыскателя.

Сам основатель музея в беседе с телеканалом «Рифей» заявил, что долги накопил с 2020 года из-за серьезной нехватки денег. Все, что ему удалось получить, отправлял на содержание экспозиции.

«Я не получал зарплату - даже МРОТ. Музей существовал только по той причине, что это место должно быть и люди должны иметь возможность посетить и узнать о том, что у нас представлено», - подчеркнул он.

Журналисты напомнили, что пермский музей игрушек-роботов появился в 2019 году и долгое время оставался единственным в России. Создатель собирал модели, которые выпускали с 70-х годов прошлого века. Несмотря на свою уникальность, учреждение оставалось убыточным, и основатель несколько раз объявлял, что намерен закрыть музей.

Для спасения арестованных игрушек владельцу нужно заплатит 300 тысяч рублей. Мужчина уже объявил сбор средств в Сети, а также пригласил горожан посетить музей, чтобы сохранить его для будущих поколений.

Долги Россия
20 декабря 2023, 13:42
Ярмарка, катки и керлинг. Москвичам рассказали о фестивале «Путешествие в Рождество»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят уже в 10-й раз в Москве. За это время он превратился в традиционный символ новогодних праздников. Мероприятия окунают жителей и гостей города в уютную сказку. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, ярмарка «Путешествие в Рождество» стала настоящей традицией и одним из самых ожидаемых событий «Московских сезонов». Кроме того, этот добрый зимний фестиваль объединил сердца миллионов москвичей и туристов из разных городов. К этому событию еще в 2022 году в столице открыли катки и площадку для игры в керлинг.

Заммэра уточнила, что праздничное настроение можно найти в каждом районе мегаполиса, а не только в центре. Посетители приходят вместе с семьей и друзьями. Для них доступны блюда фестивального меню. Кроме того, на ярмарке можно приобрести памятные сувениры для близких.

«Каждый год их [горожан] ждут концерты, творческие и спортивные занятия, театрализованные постановки», - отметила Сергунина.

Она добавила, что за эти годы в рамках «Путешествия в Рождество» провели несколько десятков тысяч интерактивных программ. Впервые фестиваль появился как небольшая ярмарка, но с каждым годом становился все интереснее и масштабнее.

Ранее выставку дизайнерских елей открыли в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Праздники Новый год Москва 2023

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