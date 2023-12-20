Глава De Beers указал на невозможность отличить российские алмазы от других

«Среднестатистический таможенный сотрудник даже при большом желании не сумеет отличить происхождение алмаза. Думаю, это невозможно», - заявил он.

Европейский союз в понедельник утвердил очередной, 12-й по счету пакет антироссийских санкций. Согласно документу, ограничения введут на косвенный или прямой импорт алмазов из России, меры начнут действовать с 1 января 2024 года.

Кроме того, с 1 марта 2024 года вступят в силу ограничения на закупки российских алмазов, которые обработали в третьих странах, писал RT.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что санкции против алмазов не принесут никакой пользы тем, кто их ввел. По его словам, Россия найдет новые рынки сбыта драгоценных камней.