25 июня 2024, 11:47

Глава Дагестана выступил против ношения никаба

Global Look Press
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Ношение никаба несвойственно кавказским народам и может негативно сказаться на безопасности в регионе. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на сессии Народного Собрания, его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что мужчины-террористы с помощью никабов могут прятаться, а женщины - проносить запрещенные предметы. Он добавил, что выступает против ношения этой одежды с точки зрения террористической безопасности.

«Лично я против ношения никаба», - указал Меликов.

Ранее депутаты Госдумы внесли в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо. Парламентарий от КПРФ Михаил Матвеев подчеркнул, что инициативу разработали, исходя из вопросов безопасности, а не религиозных убеждений.

В июне жителя Ташкентской области Узбекистана арестовали за ношение никаба. Мужчина скрывался на базаре в Ташкенте с помощью женской одежды. Ему назначили 15 суток ареста, сообщил RT.

Одежда Дагестан Женщины
25 июня 2024, 09:09
Инна Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца
Freepik
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Сенатор Инна Святенко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца. Также Святенко попросила предусмотреть возможность введения электронного аналога этого документа, который будет иметь ту же силу, что и оригинал.

«Многодетные родители на встречах часто задают один и тот же вопрос. Путешествуя по России, люди не могут пользоваться статусом многодетной семьи в других регионах. Это нужно исправить – сделать так, чтобы в любой точке страны многодетные могли пользоваться всеми мерами поддержки и льготами», – рассказала Святенко 360tv.ru.

Глава правительства поддержал эту инициативу. По его словам, удостоверение будет разработано – причем и в бумажном, и в цифровом формате.

«Для людей бывает непросто собрать пакет документов. Это особенно касается многодетных семей в тех случаях, когда семья переезжает, отправляется на отдых, ребенка на лечение везут. Поэтому единообразие удостоверения, которое многодетный статус подтверждает, будет решено. И в повседневной жизни, и в социальных организациях его будет можно предъявить», – заявил Мишустин.

Отдых Льготы Дети Семья Россия Михаил Мишустин
25 июня 2024, 08:49
Володин рассказал о новом «законе Путина» по индексации пенсий
Freepik
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Депутаты 25 июня рассмотрят в первом чтении «закон Путина» — законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Депутаты 25 июня рассмотрят в первом чтении «закон Путина» - законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российская экономика смогла адаптироваться к новым вызовам, несмотря на введенные против страны санкции.

Володин подчеркнул, что в случае принятия законопроекта с 1 февраля пенсии будут ежегодно повышаться и у работающих, и у ушедших на заслуженный отдых пенсионеров.

«Решение затронет 7,87 млн человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», - указал спикер Госдумы.

Володин напомнил, что инициатором проекта был президент Владимир Путин. Глава государства назвал индексацию пенсий справедливым решением.

Ранее проект поддержало правительство. По словам финансового советника Юлии Хайдер, индексацию пенсий с 1 февраля работающим и неработающим пенсионерам проведут одновременно. Она подчеркнула, что выплату к страховой пенсии с учетом индексации пенсионеры получат только после увольнения - тогда размер пенсии пересчитают.

Пенсия Пенсионеры Законы Владимир Путин Экономика
25 июня 2024, 06:02
Стало известно, почему уехавшие IT-специалисты массово возвращаются на родину
Freepik
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Многие российские IT-специалисты по кибербезопасности, которые покинули родину, теперь возвращаются из западных стран. Об этом заявил сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов в беседе с РИА «Новости».

«Русских сейчас не очень хорошо освещают в большой части мира. И зачастую это происходит несправедливо, некрасиво по отношению к людям. Они это чувствуют, поэтому возникает и копится обида», - заявил он.

По словам Максимова, у россиян, которые уехали за границу, психика не принимает «обвинение в русскости» со стороны иностранцев. Из-за этого программисты уезжают обратно в Россию.

Собеседник агентства отметил, что в дружественных государствах другое отношение к российским специалистам. Там в первую очередь обращают внимание на эффективность их работы.

Ранее Минцифры опровергло данные о новой волне релокации IT-специалистов. В ведомстве отметили, что в РФ на 13% увеличилось количество представителей этой профессии, примерно две трети тех, кто покинул страну в 2022 году, уже вернулись.

Россия Работа Технологии
25 июня 2024, 00:01
Экс-солист оперной труппы Большого театра Маркелов ушел из жизни
РИА «Новости»
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Бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Артист исполнил на сцене культурного учреждения более 60 партий. Он был солистом оперной труппы с 1983 по 2017 год.

«Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», - написали представители ГАБТа.

В театре уточнили, что прощание с Маркеловым состоится 26 июня в морге городской клинической больницы № 29 имени Баумана.

Экс-солист оперной труппы Большого театра родился в поселке Ильинский на Кубани. Он выступал в Краснодарском театре оперетты, а также пел в хоре местного Кафедрального собора.

Днем 24 июня стало известно о смерти музыканта и композитора Дмитрия Кижаева. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Театры

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