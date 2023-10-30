Глава Дагестана рассказал об обстановке в аэропорту Махачкалы

Он лично побывал на территории воздушной гавани. В терминале Б не пострадало оборудование и аппаратура.

«В терминале внутренних авиалиний, в терминале А, по сути дела, сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации комплекса аэропорта», - подчеркнул Меликов.

В течение двух-трех дней фунционал аэропорта восстановят. Меликов заверил, что в скором времени воздушная гавань снова приступит к выполнению рейсов, в том числе международных.

Глава Дагестана добавил, что обстановка в регионе после горных событий спокойная и находится под контролем. Расшатывания ситуации не будет, заключил он.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались протесты из-за рейса из Тель-Авива. Местные жители не давали пассажирам выйти из лайнера. По данным Меликова, протест в республике спровоцировали из-за рубежа. По его словам, российские враги пытались дестабилизировать обстановку в Дагестане.