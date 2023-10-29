Глава Дагестана призвал не поддаваться на провокации из-за событий в Газе

«Происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду - раскачать обстановку в нашей стране», - указал глава Дагестана.

Меликов отметил, что экстремистские ресурсы стали распространять «воинственные призывы», на которые откликнулись некоторые граждане. Из-за распространенных фейков россияне оказались на грани нарушения законодательства РФ. Речь идет об антисемитских протестах, которые вспыхнули в республике в ночь на 29 октября.

Сотрудники регионального МВД и местные власти смогли оперативно разрешить сложившуюся ситуацию, сообщив о ложной информации про приезд в Дагестан израильских беженцев. После грамотных разъяснений, как подчеркнул Меликов, толпа мирно разошлась.

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество!» - обратился глава региона к гражданам.

Он также призвал местных жителей не распространять ложную информацию и не принимать поспешных решений после публикации фейков.

Ранее проукраинские Telegram-каналы распространили новости о том, что в Дагестан прибыла группа беженцев из Израиля. Администраторы источников призывали местных жителей к поджогу отеля «Фламинго» в Хасавюрте, где якобы находились евреи.