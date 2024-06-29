29 июня 2024, 18:34

Глава Чечни призвал Бастрыкина «предельно аккуратно» говорить об исламе и терактах

РИА «Новости»
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Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину следует аккуратнее высказываться об исламе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал слова Бастрыкина о том, что теракты в Ростове-на-Дону и в Дагестане совершили «террористы-исламисты». Кадыров напомнил, что ни одна религия не призывает убивать невинных и «устраивать жестокую кровавую резню».

«При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», - указал он.

Глава Чечни добавил, что заявления такого рода могут «закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране». Кадыров отметил, что сегодня народы России сплотились, и этим надо дорожить.

Террористы 24 июня открыли стрельбу в Дагестане , сожгли синагогу и напали на православную церковь и пост ДПС. Жертвами терактов в Махачкале и Дербенте стал 21 человек. Большинство погибших - сотрудники полиции.

Чечня Следственный комитет России Ислам Захват заложников в ростовском СИЗО Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
29 июня 2024, 15:14
Глава СК Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России
Unsplash
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Закрывающую лицо одежду следует запретить. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил председатель СК Александр Бастрыкин, его процитировал РБК.

Он прокомментировал слова посетителя форума о том, что в Узбекистане запретили носить никаб. Бастрыкин признался, что не знает, почему подобный закон до сих пор не приняли в России. Он отметил, что выступает против ношения никаба и призвал Госдуму принять инициативу о запрете закрытой одежды.

«Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», - подчеркнул глава СК.

Ранее против ношения никаба высказался глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что эта одежда несвойственна кавказским народам, она также дает террористам возможность скрываться или проносить запрещенные предметы.

В июне депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете никабов. Парламентарий Михаил Матвеев подтвердил, что целью инициативы является обеспечение безопасности россиян.

Санкт-Петербург Следственный комитет России Ислам
29 июня 2024, 14:30
Участники патриотического проекта «Поезд памяти» прибыли в Москву
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Почти 200 школьников, участников патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», прибыли в Москву. Об этом рассказала сенатор Инна Святенко в Telegram-канале.

«Поезд памяти» торжественно встретили на Ленинградском вокзале. Проект объединил победителей олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны.

«В рамках патриотического воспитания важно дать ребятам посетить места боевой славы, лично прикоснуться к истории Победы и узнать, возможно, новую историю о родственниках, участниках Великой Отечественной», - отметила Святенко.

По ее словам, посещение знаковых для России и Белоруссии мест и военно-исторических музеев формирует у школьников патриотизм, гражданскую позицию и уважение к истории страны.

Накануне сообщалось, что участников проекта «Поезд памяти» привезут к парку «Патриот» на автобусах компании «Мострансавто».

Дети Школьники Поезда Москва
29 июня 2024, 03:42
Чем выше, тем больше. Россиянам рассказали, от чего зависит размер пенсии
Freepik
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Размер пенсии в РФ зависит от официальной заработной платы. Самое большое количество пенсионных баллов можно приобрести, если годовая зарплата составляет от 2,2 миллиона рублей. Об этом заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА «Новости».

«Чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсионных баллов и, следовательно, тем больше будет размер пенсии», - объяснила она.

По словам эксперта, ежегодно можно зарабатывать до 10 баллов. Такое количество получат россияне, получающие 2,225 миллиона рублей в год. Минимальное число баллов за всю трудовую деятельность - 30.

«Кроме того, на размер пенсии влияет страховой стаж. Согласно изменениям, внесенным в 2024 году, для получения пенсии нужно проработать не менее 15 лет, включая нестраховые периоды», - сказала Солодовникова.

Ранее в Госдуме одобрили во втором чтении закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Если его примет Совфед и подпишет президент, то с 1 февраля в стране возобновят ежегодную индексацию выплат тем пенсионерам, которые продолжают работать. На это правительству потребуется 96,5 миллиарда рублей в 2025 году, 177 миллиардов в 2026 году и 260 миллиардов в 2027-м.

Пенсия Россия Деньги
29 июня 2024, 03:18
Забеременевшая от сына-мужа 53-летняя Айсылу Чижевская заявила о потере ребенка
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Айсылу Чижевская, забеременевшая от сына-мужа в 53 года, потеряла ребенка. Об этом сообщило издание Starhit.

Россияне наблюдают за скандальной парой после их появления на шоу на телеканале «Россия 1». Зрителей поразила необычная история любви героев передачи.

Айсылу Чижевская является родственницей музыканта Рената Ибрагимова, известного в СССР. Несколько лет назад она приехала с концертом в детский дом и познакомилась там с мальчиком Даниилом. Он восхитил женщину своим голосом, поэтому Айсылу решила усыновить ребенка.

Спустя некоторое время у Даниила возникли к приемной матери романтические чувства. Под напором настойчивых ухаживаний «родительница» сдалась, и у пары начался роман. В 2023 году они решили пожениться. Потом возлюбленные захотели завести ребенка, Айсылу удалось забеременеть благодаря ЭКО.

Однако идиллия в семье быстро закончилась. Весной этого года женщина узнала о темной стороне молодого мужа. Оказывается, он зарабатывал продажей своего тела богатым дамам. Это стало ударом для Чижевской, переживания негативно отразились на ее беременности.

«Я потеряла ребенка. Думаю, что буду разводиться. Увы, мы потеряли малыша, мне тяжело говорить об этом», - заявила она.

Сейчас у пары трудный период. Отношения между ними испортились. Айсылу заявила, что на нее навалилось слишком много проблем.

Дети Беременность Семья Отношения Женщины Россия

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