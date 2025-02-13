13 февраля 2025, 09:49

Глав недружественных стран не пригласят на 80-ю годовщину Победы

РИА «Новости»
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Руководителей недружественных России стран не пригласят на празднование 80-й годовщины Великой Победы в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Будут присутствовать иностранные гости высокого уровня из числа друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить радость праздника Великой Победы. Очевидно, к их числу не относятся курируемых первым европейским департаментом главы недружественных государств с учетом проводимой ими русофобской политики», - сказал он.

Дипломат отметил, что весь 2025 год пройдет под знаком 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией.

«Главным событием станет Парад Победы в Москве на Красной площади», - добавил Студенников.

Ранее президент России Владимир Путин назвал знаковым год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы 9 мая ВОВ Россия МИД РФ
13 февраля 2025, 05:02
«Первый учитель у деток». В Башкирии скоропостижно скончалась 26-летняя учительница
Freepik
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Самочувствие молодой учительницы из башкирского городка Белорецка Наталии Родновой внезапно ухудшилось в конце января. Девушку экстренно госпитализировали, но спустя несколько дней она скончалась, что шокировало ее семью, учеников и их родителей. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Работа в школе для девушки была мечтой и призванием, так как она очень любила детей, как и они ее. Даже летом вместо отпуска устраивалась вожатой в детский лагерь. Ее ученики в соцсетях публиковали фотографии с ее внеурочных мероприятий. Они также вместе ходили в кафе, бассейн и просто вместе гуляли на улице.

В профессию Наталия пришла не так давно, но уже успела поучаствовать в районном профессиональном конкурсе. Она победила в номинации «Первый шаг к успеху - 2022».

В том же году Роднова попробовала свои силы в республиканском конкурсе за звание лучшего учителя, не выиграла, но не сдалась, решив испытать свои силы в будущем.

В последние дни января 2025 года Роднова внезапно почувствовала себя плохо и родственники вызвали ей скорую помощь. Казалось, что врачи ей помогут, но позже девушке диагностировали тяжелое заболевание и она впала в кому. Она умерла, не приходя в сознание.

В гимназии, где Роднова работала, рассказали, что она была ответственной, трудолюбивой, отзывчивой, оптимисткой с активной жизненной позицией.

«Соболезнования от всего класса… Первый учитель у деток… Первый выпуск у педагога… Как мечтала выпустить их из 11 класса», - рассказали родители учеников.

Жители Белорецка писали комментарии с соболезнованиями родителям Наталии, желая им сил и терпения пережить такое горе. Мать девушки поблагодарила всех неравнодушных за слова поддержки и добрые слова о дочери.

Наталию Роднову похоронили в воскресенье, 9 февраля. Ей было 26 лет.

Смертность Школы Башкирия Учителя Школьники
13 февраля 2025, 01:38
В России изменятся правила регистрации земельных участков с 1 марта
Freepik
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В России изменятся правила регистрации земельных участков с 1 марта 2025 года. Граждане не смогут зарегистрировать сделки, если границы участков не будет внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра.

Изменения внесли в статью 26 Закона о регистрации недвижимости. Теперь появились новые основания для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, а также зданий и сооружений, которые на них расположены.

Если в ЕГРН будут отсутствовать сведения о местоположении границ участка, то регистрационные действия не выполнят. Кроме того, здание, сооружение или объект незавершенного строительства нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить на них права, если они находятся на участке с неучтенными границами.

«Применение новых положений не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования», - уточнили в ведомстве.

В Росреестре объяснили, что отсутствие точного местоположения участка является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных владений. Судиться же по этому поводу долго и сложно.

Кроме того, внесение границ участков в ЕГРН защитит права граждан и юридических лиц, в частности, от их незаконного занятия. Владельцы участков могут внести сведения о границах в ЕГРН на основания заявления об осуществлении кадастрового учета и межевого плана.

Ранее директор екатеринбургского агентства недвижимости Екатерина Торопова рассказала, что запрет на сделки без личного присутствия владельцев недвижимости поможет не лишиться жилья.

Правила Россия
12 февраля 2025, 23:07
Барометрический удар. Россияне стали массово вызывать скорые
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Количество вызовов скорой помощи резко увеличилось в России из-за резких скачков атмосферного давления. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Центральная Россия попала под „барометрический удар“. из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи», - отметили в публикации.

По данным канала, чаще всего от россиян поступают жалобы на сильную головную боль, кровотечение из носа, вялость, нехватку сил и потерю сознания. Специалисты Гидрометцентра связали высокое давление с азиатским антициклоном.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что в последние дни атмосферное давление в Москве бьет все рекорды. К выходным ожидается понижение давления, однако показатели все равно будут выше нормы.

Для минимизации последствий высокого атмосферного давления для здоровья москвичам посоветовали пить больше воды и соблюдать режим дня.

Скорая помощь Рекорды Россия Роман Вильфанд Москва
12 февраля 2025, 22:49
В Москве запустили международное патриотическое движение «Победа 9/45»
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В Москве запустили масштабное международное патриотическое движение «Победа 9/45». Его задачи — защищать правду о Великой Отечественной войне и ее героях, противостоять любым попыткам переписать историю, то есть не дать уравнять гитлеровскую Германию и СССР или отдать главную роль в победе США.

«Если на секунду дать слабину, если на секунду забыться и как-то отодвинуть этот праздник, начнутся те тектонические сдвиги и процессы, связанные с возрождением нацизма, все те процессы, которые мы видим сегодня, к сожалению, на Украине», - сказал зампредседателя Госдумы РФ Борис Чернышов.

О ситуации в Молдавии рассказал лидер молдавской оппозиции, член попечительского Совета АНО «Евразия» Илон Шор. По его словам, нынешнее руководство страны не заинтересовано в поддержании памяти о победе СССР над гитлеровской Германией. При этом он считает, что эра прозападных политиков, которые финансировались американской организацией USAID, уже близка к завершению.

«Сегодня те пособники фашизму, которые финансировались благодаря этой организации, будут у края пропасти», - подчеркнул он.

В проекте участвуют 10 стран из СНГ и Балкан. В программе исторические реконструкции и концерты, а также съемка фильма о подвиге народов Европы, уничтоживших нацизм в 1945 году.

Все желающие могут присоединиться к движению на сайте Оргкомитета «Победа 9/45» или через соцсети.

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