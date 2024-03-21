Глафира Тарханова станет мамой в пятый раз

Читайте нас в:

Актриса, которую зрители полюбили за роли в сериалах «Громовы» и «Измены», появилась на красной дорожке в эффектном голубом платье. Несмотря на свободный фасон, фанаты заметили беременность 40-летней Тархановой.

Во втором сезоне «Обоюдного согласия», постановщиком которого выступила Валерия Гай Германика, Тарханова сыграла Марину Венишеву - супругу успешного бизнесмена. Персонажи сериала женаты уже два десятка лет и воспитывают троих детей.

Внезапно Марина становится главной фигурой в расследовании убийства своего супруга, поскольку ее отпечатки находят на оружии. В ходе расследования выясняется, что она могла стать жертвой домашнего насилия.

Илана Юрьева из «Уральских пельменей» тоже снялась в новом сериале Валерии Гай Германики. Она сыграла персонажа по имени Юлия Кардан.