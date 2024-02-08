08 февраля 2024, 13:03

Гимн Года семьи впервые прозвучал на выставке «Россия»

пресс-служба Минтруда России
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Гимн Года семьи впервые прозвучал на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

На выставке 7 февраля состоялся Форум национальных достижений «Социальная политика в интересах детства». В этот день состоялось более 130 мероприятий для всей семьи. Гимн прозвучал в рамках культурной программы, а в ходе деловой программы присутствующим представили основные достижения социальной политики в сфере поддержки семей с детьми. А главным событием развлекательной части стал «Большой детский зимний день рождения».

Зампред правительства Татьяна Голикова отметила, что социальная политика, проводимая в интересах детства, неразрывно связана с задачами поддержки семьи.

«Именно семья для нас является основной ценностью. Наша общая задача - сделать чтобы крепкая многопоколенная семья была основой России, и чтобы нас становилось больше», - подчеркнула Голикова.

С 1 февраля сумму маткапитала в России проиндексировали на 7,4%.

Выставки Дети Семья Россия Выставка-форум «Россия»
08 февраля 2024, 13:16
Надеждину отказали в регистрации на выборы президента
РИА «Новости»
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Бориса Надеждина официально отказали регистрировать кандидатом в президенты России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.

«Проект на голосовании об отказе регистрации кандидата на должность президента РФ Надеждина отказать в регистрации. Коллеги, есть за? Кто против? Единогласно», - сказала она.

Надеждин в своем Telegram-канале заявил, что обжалует отказ Центризбиркома в Верховном Суде России. Он пояснил, что участие в президентских выборах в 2024 году - самое важное политическое решение в его жизни. От своих намерений отступать Надеждин не собирается.

ЦИК признал недействительными 9147 подписей в поддержку политика Бориса Надеждина. В голосах политика нашли «мертвые души». Надеждин призывал главу комиссии Эллу Памфилову перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на 10 февраля.

Ранее ЦИК отказался регистрировать Сергея Малинковича кандидатом на пост президента России. Комиссия признала недействительными почти 8980 голосов в его поддержку.

Элла Памфилова Суд ЦИК РФ Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:13
Визит Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали резонанс в России и США
РИА «Новости»
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Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву и его интервью с президентом Владимиром Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Очевидно, что это интервью, которое ждут. Очевидно, что это интервью, которое будут читать и анализировать не один день», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, любое интервью Путина является важным событием, а тем более - беседа с иностранным представителем.

Европейский союз решил не наказывать санкциями Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Ввести ограничения против журналиста предложил бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстад.

США Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 13:02
ЦИК отказался регистрировать Малинковича кандидатом на пост президента России
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия отказала Сергею Малинковичу в регистрации в качестве кандидата на выборах российского президента. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании рассказала, что решение приняли единогласно.

«Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу, выдвинутому политической партией „Политическая партия Коммунисты России“», - сказала она.

Заседание Центральной избирательной комиссии провели 8 февраля. Каждому кандидату заранее предоставили результаты проверки собранных подписей. ЦИК признал недействительными почти 8980 голосов в поддержку Сергея Малинковича.

Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде 28 декабря. Политик заявил, что его команда уже подготовила программу , которую он представит избирателям во время сбора подписей. Одной из задач он назвал «победоносное завершение спецоперации».

Элла Памфилова ЦИК РФ Россия Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 12:55
Новый сезон финансовых кинолекториев начнется в Москве
РИА «Новости»
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Новый сезон образовательных показов кино о финансах пройдет в Москве. Об этом рассказала руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова

Фильмы будут показывать в кинотеатрах «Москино». Горожане узнают, как обезопасить себя от мошенников, рационально управлять собственными финансами, инвестировать. Им также расскажут о выгодах самозанятости.

Проект работает в столице более года.

«Это современный формат, в рамках которого горожане могут бесплатно посмотреть фильм, а затем обсудить финансовое поведение киногероев с экспертами и получить полезные практические советы», - сообщила Зяббарова.

Киносезон 2024 года будет посвящен восьми темам, в том числе таким как «Планирование и управление финансами», «Семейный и личный бюджеты и формирование сбережений», «Предпринимательство» и другим.

Первым фильмом, который покажут в этом сезоне, станет «Жмот». Сеанс состоится в кинотеатре «Москино. Салют» Ранее мэр столицы Сергей Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля. Он состоится с 19 по 26 апреля.

Кино Фильмы Деньги Москва

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