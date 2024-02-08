Гимн Года семьи впервые прозвучал на выставке «Россия»

На выставке 7 февраля состоялся Форум национальных достижений «Социальная политика в интересах детства». В этот день состоялось более 130 мероприятий для всей семьи. Гимн прозвучал в рамках культурной программы, а в ходе деловой программы присутствующим представили основные достижения социальной политики в сфере поддержки семей с детьми. А главным событием развлекательной части стал «Большой детский зимний день рождения».

Зампред правительства Татьяна Голикова отметила, что социальная политика, проводимая в интересах детства, неразрывно связана с задачами поддержки семьи.

«Именно семья для нас является основной ценностью. Наша общая задача - сделать чтобы крепкая многопоколенная семья была основой России, и чтобы нас становилось больше», - подчеркнула Голикова.

С 1 февраля сумму маткапитала в России проиндексировали на 7,4%.