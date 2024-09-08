В Госдуме предложили обязать семейные пары консультироваться у психолога перед разводом. Законопроект подготовил депутат Игорь Антропенко, в интервью 360.ru он отметил — подобная инициатива может спасти брак.

«Определенные шансы у нас есть. В Семейном кодексе упомянуты некие примирительные процедуры, но нигде не раскрывается, каково их содержание. Я считаю, что в том случае, если кто-то из супругов все же против развода, либо присутствуют несовершеннолетние дети, есть смысл провести консультацию с семейным психологом», - пояснил депутат.

Сейчас это не закреплено законодательно, такой обязанности нет. Только суд может вынести такое предложение.

«На мой взгляд, это - действенная мера, которая, конечно, не панацея на все случаи жизни, но во всяком случае позволит супругам каким-то образом все же подумать над таким шагом в жизни (разводом - прим. ред.) и найти аргументы для того, чтобы сохранить семью», - добавил Антропенко.

Если муж и жена будут четко настроены развестись - они останутся при своем мнении. В таком случае брак расторгнут.

«В этом плане никаких здесь ущемлений ни правам, ни свободам граждан я не вижу», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Антропенко, пояснил, что пока идет речь только об институте брака. В криминальных историях, например, при домашнем насилии, совсем другой акцент.

«Там можно ставить вопрос об ответственности за совершение таких действий», - отметил он.

Семейный психолог Николай Смирнов тоже уверен, что если один из супругов не хочет развода, то шанс сохранить семью еще есть. Эксперт напомнил, что люди, долго прожившие вместе, перестают воспринимать положительные стороны супруга и зацикливаются на недостатках.