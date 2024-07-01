01 июля 2024, 14:53

Гигантские осы атаковали Подмосковье

Unsplash
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Жители Московской области заметили гигантских ос сколий, размер которых достигает 5-6 сантиметров. Насекомые не опасны для человека, пояснил 360.ru кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев.

«Они не опасны, и их очень мало. Такое со многими видами происходит. Это одиночная крупная оса, которая не нападет на человека, потому что гнездо не защищает. У них большое жало и яд слабый, больше ориентирован на личинок жуков. У них редкая жертва - жук-носорог, которого тут не встретишь. Не знаю, что делать этим осам в Москве», - сказал ученый.

Карцев объяснил, что осы сколии - обычный подвид насекомых, которые обитают в основном в южных республиках бывшего СССР.

«Просто сдвинулись на север, как и многие другие насекомые. На яд обычных ос или пчел у людей есть аллергия, а у этих - мне не известно. На животное они первыми тоже не нападут, но в случае чего постараются ужалить в ответ. Это не слишком критичная ситуация, я бы не волновался на этот счет», - добавил он.

Ранее подмосковным дачникам напомнили об опасности шершней и ос.

Экология Насекомые
01 июля 2024, 13:23
Курская область столкнулась с риском дефицита электроэнергии
РИА «Новости»
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Прорывы и технологические нарушения линий электропередач в ряде регионов скажутся на поставках энергии в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он подчеркнул, что обсудил вопрос на заседании оперативного штаба под председательством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского.

«Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Держу ситуацию на личном контроле», - добавил Смирнов.

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области, включая столицу региона, остались без света утром в понедельник, 1 июля.

В компании «Белгородэнерго» причиной назвали технологическое нарушение , вызванное внешним воздействием на один из объектов инфраструктуры. Уточнять обстоятельства аварии в компании не стали. Перебой в электроснабжении назвали временным и пообещали перевести все социальные объекты на резервное питание.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что вопрос с электроснабжением решат до 21:00. Он добавил, что жители в чьи дома свет пока не вернулся могут обратиться за помощью к волонтерам.

По его словам, электричества пока нет в 150 из 335 детских садов, а также противотуберкулезном и психоневрологическом диспансерах. Все остальные лечебные учреждения Белгородской области обеспечили энергией.

Электричество Россия
01 июля 2024, 12:37
Сбои возникли в работе приложения Альфа-банка
РИА «Новости»
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Клиенты Альфа-банка могли заметить сбои при работе мобильного приложения кредитной организации при входе в него. В этом убедился 360.ru.

В самом приложении указана информация, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

РИА «Новости» уточнило, что отправило запрос в банк о возникших неполадках, но ответа пока что не получило.

В апреле Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области и попросил приостановить корпоративные права кипрских компаний Alfastrakhovanie Holdings Limited и ABH Financial Ltd в отношении структур, контролирующих «АльфаСтрахование» и Альфа-банк.

В ведомстве отмечали, что из-за западных санкций владельцы ООО «ЮНС-Холдинг» и «АБ Холдинг» совершают действия, которые негативно отражаются на работе банка и страховщика. Кабмин включил эти организации в реестр экономических значимых.

Банки
01 июля 2024, 11:42
Церемония закрытия фестиваля «RT.Док: Время наших героев» прошла в Москве
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В ходе трехдневного II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» на площадке выставки-форума «Россия» показали 13 фильмов о военных медиках и бойцах, добровольцах фронта и тыла, а также военкорах, хроники боев и будни спасателей. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Гости фестиваля пообщались с героями и создателями документальных лент, после чего приняли участие в открытых дискуссиях.

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев провели круглый стол на тему «Военная документалистика». Они рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

«Для будущих поколений важно пронести образ нашего времени. Сохранить память о простых бойцах», - отметил Фадеев.

На торжественной церемонии закрытия в сопровождении Московского эстрадного оркестра под управлением Антона Семке выступили известные поэты: Игорь Караулов, Анастасия Орлова, Александр Антипов, София Юдина, Дмитрий Артис и Мария Ватутина.

Кино Фильмы Донбасс Россия Фестивали Максим Фадеев Выставка-форум «Россия»
01 июля 2024, 10:31
Москвичей ждут египетские ночи. Вильфанд объяснил причины аномальной жары в столице
РИА «Новости»
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Москву и Подмосковье в течение всей этой рабочей недели ожидает исключительно аномальная температура, близкая к рекордным значениям, заявил в беседе с 360.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В столице прогнозируют жару в диапазоне от +31 до +34 градусов. В области значения могут доходить даже до +36.

«Сейчас мы наблюдаем погоду, которая бывает в самые жаркие периоды в Астрахани», - подчеркнул Вильфанд.

Отдельно он обратил внимание, что погодную картину определяет не только дневной зной, но и температура ночью. А в ночные часы, по его словам, ожидаются действительно фантастически высокие температуры.

Виновник аномальной жары - расположенный над Москвой гребень высокого давления - именно он определяет такую погоду, продолжил Вильфанд. И тонкость тут состоит в том, что гребень находится не у поверхности земли, а на высоте примерно 5-5,5 километра.

Это означает, что в атмосфере нисходящее движение, которое препятствует облакообразованию, пояснил эксперт. То есть лучи не отражаются и не поглощаются облаками, а доходят до земной поверхности.

«Солнечная энергия колоссальная. И еще один фактор - Москва находится в теплой части этого высотного гребня, то есть воздушные массы перемещаются с юга», - пояснил собеседник 360.ru К выходным, по его словам, циркуляция резко поменяется. Вместо гребня прогнозируется так называемый зональный перенос воздушной массы, которая будет переноситься с запада на восток.

«Температура значительно понизится на 5-7 градусов, но говорить о похолодании не приходится, потому что после этого температура будет выше нормы, но всего на 1-2 градуса», - заключил Вильфанд.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Жара

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