Гигантские осы атаковали Подмосковье

«Они не опасны, и их очень мало. Такое со многими видами происходит. Это одиночная крупная оса, которая не нападет на человека, потому что гнездо не защищает. У них большое жало и яд слабый, больше ориентирован на личинок жуков. У них редкая жертва - жук-носорог, которого тут не встретишь. Не знаю, что делать этим осам в Москве», - сказал ученый.

Карцев объяснил, что осы сколии - обычный подвид насекомых, которые обитают в основном в южных республиках бывшего СССР.

«Просто сдвинулись на север, как и многие другие насекомые. На яд обычных ос или пчел у людей есть аллергия, а у этих - мне не известно. На животное они первыми тоже не нападут, но в случае чего постараются ужалить в ответ. Это не слишком критичная ситуация, я бы не волновался на этот счет», - добавил он.

Ранее подмосковным дачникам напомнили об опасности шершней и ос.