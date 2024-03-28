ГИБДД с 1 апреля начнет требовать СНИЛС для получения водительских прав

В январе этого года оборот обрабатывающей промышленности Москвы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 миллиарда рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что этот показатель на 52,2% выше данных за январь 2023-го в сопоставимых ценах.

В общей сложности на столицу приходится 11,3% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.

«Обрабатывающая промышленность на протяжении нескольких лет является драйвером столичной экономики благодаря активному развитию производств, в том числе высокотехнологичных, и реализуемым программам городской поддержки», - указал Владимир Ефимов.

В январе этого оборот отрасли составил 510,2 миллиарда рублей, что в полтора раза выше показателя первого месяца минувшего года.

«Почти 27% объема, или 136 миллиардов рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции - компьютеров, электронных и оптических изделий», - подчеркнул заммэра.

Предприятия пищевой промышленности, занимающей крупную долю в обороте обрабатывающих компаний, заработали 60,2 миллиарда рублей. Это почти 12% от общего объема, отметил Владимир Ефимов. Фармацевтическая промышленность заработала 33,5 миллиарда рублей (6,6% от общего объема), производство машин и оборудования - 22,1 миллиарда рублей (4,3%).

В департаменте экономической политики и развития города добавили, что большинство отраслей столичной обрабатывающей промышленности показали в январе этого года рост оборота.

У производителей мебели объемы продаж выросли в 11 раз (до 9,7 миллиарда рублей), предприятия, выпускающие технику и электронику, увеличили их в семь раз, производители резиновых и пластмассовых изделий - до 15,1 миллиарда рублей (на 65,8%), предприятия бумажной промышленности - до 4,1 миллиарда рублей (на 58,9%).

Обороты производителей железнодорожного и авиатранспорта, узловых деталей и комплектующих к ним составили 17,3 миллиарда рублей ( 47,1%).

При этом основной вклад в рост оборотов отрасли внесли малые предприятия. В минувшем январе они заработали 187,5 миллиарда рублей. Это в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период в 2023-м. За год их доля в общем обороте столицы увеличилась с 21,1 до 36,7%.

Обрабатывающие предприятия также активно наращивают производство. В январе этого года рост выпуска продукции составил 19,6% по сравнению с январем 2022-го, заключили в департаменте.