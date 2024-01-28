«Геронтологический праздник жизни». Михалков жестко поставил Собчак на место после слов о «голой вечеринке»

«У нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся в клубе „Мутабор“, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», - высказался Михалков, обращаясь к журналистке.

Ранее Собчак заявила , что режиссер и актер Никита Михалков первым показал Путину видео с «голой вечеринки». Об этом журналистке якобы сообщили два источника. Народный артист в своей публикации отметил, что предпочитает иметь дело с людьми, «которые точно ничего не знают», а не пытаются «знать все, но не точно». Ко вторым Михалков, по всей видимости, отнес Собчак.

Ивлеева устроила скандальную вечеринку с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и рэпер Vacio. Последний пришел на мероприятие в одном носке.

Ранее Московский суд зарегистрировал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» от оскорбленного тюменца. Активист рассказал, что хочет взыскать с организаторов один миллиард рублей за непристойное гулянье в непростое для страны время. Еще один иск к Ивлеевой и Киркорову подала жительница Челябинской области.