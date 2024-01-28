28 января 2024, 16:56

«Геронтологический праздник жизни». Михалков жестко поставил Собчак на место после слов о «голой вечеринке»

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Народный артист России Никита Михалков ответил на заявление журналистки Ксении Собчак, будто он рассказал президенту России Владимиру Путину о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале он написал, что для разговоров с главой государства есть более важные и интересные темы.

«У нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся в клубе „Мутабор“, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», - высказался Михалков, обращаясь к журналистке.

Ранее Собчак заявила , что режиссер и актер Никита Михалков первым показал Путину видео с «голой вечеринки». Об этом журналистке якобы сообщили два источника. Народный артист в своей публикации отметил, что предпочитает иметь дело с людьми, «которые точно ничего не знают», а не пытаются «знать все, но не точно». Ко вторым Михалков, по всей видимости, отнес Собчак.

Ивлеева устроила скандальную вечеринку с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и рэпер Vacio. Последний пришел на мероприятие в одном носке.

Ранее Московский суд зарегистрировал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» от оскорбленного тюменца. Активист рассказал, что хочет взыскать с организаторов один миллиард рублей за непристойное гулянье в непростое для страны время. Еще один иск к Ивлеевой и Киркорову подала жительница Челябинской области.

Праздники Суд Ксения Собчак Россия Владимир Путин
28 января 2024, 15:26
«Не как Блиновская — хуже». Коуча Тлиашинову уличили в выманивании денег из клиентов
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Девушка по имени Алена в беседе с телеканалом РЕН ТВ обвинила коуча Инну Тлиашинову в том, что она каким-то образом выманивает у клиентов деньги. Россиянка призналась журналистам, что оформила кредит на ненужный ей курс Тлиашиновой, находясь будто в тумане. Она недоумевает, как ее угораздило это сделать.

Девушка назвала VIP-коуча аферисткой, занимающейся агрессивными практиками. Она предположила, что Тлиашинова определенными фразами сильно воздействует на клиентов, создает «энергетическую атмосферу».

«Они на людей воздействуют каким-то энергетическим образом. <…> Она не как Блиновская, мне кажется, что это намного хуже», - подчеркнула Алена.

Девушка рассказала, что с трудом, но смогла вернуть в банк деньги за курс.

Поводом для беседы об Инне Тлиашиновой стало происшествие на ее семинаре в Химках - там напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову.

У нее много ушибов, есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Следователи возбудили уголовное дело.

Кредиты Деньги
28 января 2024, 12:46
Стало известно, кому из россиян могут повысить пенсии
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Самозанятых пожилых людей, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из категории работающих. Как объяснил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев, это позволит индексировать им выплаты.

Министерство труда уже разработало законопроект, который предлагает исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих, отметил юрист. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Если их примут, то эта категория россиян также сможет получать пособия по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или за нетрудоспособными людьми.

«Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства», - заявил Соловьев.

Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале для некоторых россиян тоже увеличат ежемесячные денежные выплаты. Среди них: льготники, Герои России, инвалиды войны, ветераны Великой отечественной войны. Индексация возможна в пределах 7,4-7,5%.

Пенсия Выплаты в России Россия Инвалиды Самозанятые
28 января 2024, 12:20
Скульптуры львов исчезли с Дворцовой пристани в Петербурге
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Скульптуры самых узнаваемых львов в Санкт-Петербурге забрали с Дворцовой пристани на реставрацию. Вандалы испортили монументы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

«Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую», - рассказали в культурном учреждении.

Специалистам предстоит восстановить скульптуры. Помимо львов, в мастерскую забрали чугунные постаменты, на которых они стояли.

В последний раз львов реставрировали в сентябре 2022 года. Самый серьезный вред скульптурам наносят люди, так как львы выполнены из листовой меди и не имеют каркаса. «Хищники» не рассчитаны на нагрузки, которым подвергаются из-за желающих посидеть на спинах скульптур.

Ранее сотрудники Александровского дворца в Царском селе нашли среди завалов голову атланта , которой более 200 лет. Предмет решили отправить в Екатерининский дворец. Фигура атланта серьезно пострадала во время немецкой оккупации.

Санкт-Петербург Музеи Реставрация
28 января 2024, 10:44
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в феврале
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Ряд социальных выплат проиндексируют, соответствующий закон вступит в силу в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. По его словам, более 40 пособий и компенсаций проиндексируют на 7,4%.

«Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго», - объявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что обеспечение социальных обязательств является одним из приоритетов государства. Федеральный бюджет предусмотрел расходы на социальные выплаты, отметил он. Володин также предупредил, что в феврале начнет действовать закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул важность многодетных семей для России. По его мнению, они играют огромную роль в сохранении традиционных ценностей. Российский лидер напомнил, что поддержка семей является одной из важнейших задач государства.

Законы Госдума РФ Семья

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