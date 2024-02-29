Герои СВО прибыли в Гостиный Двор

В прошлом году участники СВО также присутствовали на обращении главы государства к российским законотворцам. Путин также неоднократно принимал отличившихся в боях российских военнослужащих в Кремле, где вручал награды и присваивал звание Героя России.

Кроме того, президент внимательно следит за успехами российской армии на Украине. После освобождения Авдеевки Путин направил поздравительную телеграмму в адрес военнослужащих ВС России.

Ранее в Госдуме предположили, что вопросы спецоперации станут одной из тем послания Путина.