Генпрокурор России Краснов принял участие в заседании руководителей ведомств стран ШОС

В ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином Краснов предложил расширить количество экспертных встреч, консультаций и тренингов для сотрудников прокуратуры, чтобы совершенствовать их работу и усилить обмен наработанным опытом для борьбы с международной преступностью.

Отдельно генпрокурор поприветствовал коллегу из Ирана Мохаммада Мовахеди Азада с присоединением к ШОС. Он отметил, что вхождение страны в организацию укрепит контакты и поможет в достижении общих целей.

Краснов напомнил, что в марте следующего года в Москве пройдет заседание российско-иранской рабочей группы по вопросам противодействия преступности. В этом году в Тегеране также состоится круглый стол, посвященный борьбе с экстремизмом и терроризмом и киберпреступлениям.

Приветствуя генерального прокурора Монголии Банзрача Жаргалсайхана, Краснов подчеркнул, что взаимодействие служб двух стран находится на хорошем уровне, успешно развивается.

«Предлагаю двигаться в этом направлении дальше, в том числе обменяться взаимными визитами делегаций, в рамках которых прокуроры и представители научного сообщества могли бы выступить с лекциями как в студенческих аудиториях, так и перед сотрудниками по самым актуальным темам практической направленности», - предложил генпрокурор.

Также он выступил с инициативой о развитие взаимодействия приграничных прокуратур. По его словам, это поможет скоординировать действия по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия.

Кроме того, Краснов пригласил монгольского коллегу на Санкт-Петербургский и Восточный экономические международные форумы в следующем году для выработки совместной стратегии по развитию бизнеса и предпринимательства.