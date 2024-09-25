Генпрокурор РФ открыл III Всероссийский турнир по стрельбе из лука

В Сочи приехали более 500 спортсменов из 47 регионов России. В соревнованиях будут участвовать команды из Москвы, Челябинска, Владивостока, Калининграда, Луганска и Донецка.

«Хочу поблагодарить всех ребят, спортсменов, наставников, судей, их родителей за то, что вы приумножаете этот уникальный вид спорта», - приветствовал Краснов участников соревнований.

Турниры проводятся ежегодно. До этого соревнования проходили в Москве. Тогда команды из Забайкальского края и столицы стали абсолютными лидерами по количеству золотых медалей.

На соревнованиях в Сочи спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях в личном и командном зачете. Они будут состязаться в стрельбе на разных дистанциях, в двух спортивных дисциплинах - классический и блочный лук.

Этот турнир - шанс для победителей войти в состав сборной России.

В своем приветствии Краснов пожелал спортсменам «твердой руки и правильного направления ваших стрел».