25 сентября 2024, 21:24

Генпрокурор РФ открыл III Всероссийский турнир по стрельбе из лука

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В Краснодарском крае на олимпийском стадионе «Фишт» прошло открытие третьего Всероссийского турнира по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации», старт которому дал генпрокурор страны Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Сочи приехали более 500 спортсменов из 47 регионов России. В соревнованиях будут участвовать команды из Москвы, Челябинска, Владивостока, Калининграда, Луганска и Донецка.

«Хочу поблагодарить всех ребят, спортсменов, наставников, судей, их родителей за то, что вы приумножаете этот уникальный вид спорта», - приветствовал Краснов участников соревнований.

Турниры проводятся ежегодно. До этого соревнования проходили в Москве. Тогда команды из Забайкальского края и столицы стали абсолютными лидерами по количеству золотых медалей.

На соревнованиях в Сочи спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях в личном и командном зачете. Они будут состязаться в стрельбе на разных дистанциях, в двух спортивных дисциплинах - классический и блочный лук.

Этот турнир - шанс для победителей войти в состав сборной России.

В своем приветствии Краснов пожелал спортсменам «твердой руки и правильного направления ваших стрел».

Генпрокуратура РФ Черное море Спортсмены Стрельба Сочи Россия Игорь Краснов
25 сентября 2024, 21:05
Стала известна сумма одобренных Госдумой штрафов за выгул собак на детских площадках
РИА «Новости»
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За выгул собак в неположенном месте россиянам может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наказании за нарушение правил содержания домашних животных, сообщило парламентское телевидение «Дума ТВ».

Закон об ответственном обращении с животными действовал с 2018 года, однако в Кодексе об административных правонарушениях отсутствовали штрафы за его нарушение. Мособлдума предложила восполнить этот пробел и ввести в КоАП новую статью 8.50.

Владельцам запретили свободный выгул животных во дворах, на детских площадках и в других общественных местах, определенных местными властями.

За первое нарушение этих правил авторы законопроекта предложили выносить предупреждение или накладывать штраф до 1,5 тысячи рублей для физлиц и три-пять тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, за повторное - от 1,5 до трех тысяч и 5-10 тысяч рублей соответственно.

Адвокат Игорь Ким предупредил, что власти смогут наказывать не только за выгул собаки без намордника , но и нежелание убирать за ней. По его словам, животных не пустят на детские площадки и территорию учебных заведений.

Законы Госдума РФ Собаки Животные
25 сентября 2024, 17:32
Россиян обяжут сразу регистрировать построенные дома
РИА «Новости»
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет россиян регистрировать права на здания и сооружения, построенные на земельных участках, сразу после завершения строительных работ. Об этом сообщил ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что инициатива направлена на снижение числа объектов, которые используются без регистрации в ЕГРН. Также власти хотят предотвратить случаи владения постройками без законных прав на земельные участки, на которых они расположены.

Судя по проекту закона, застройщиков обяжут ставить построенные дома на кадастровый учет и оформлять права на них. Граждане смогут использовать объекты, разрешенные к строительству без получения специального разрешения, только после их регистрации. В документе также предусмотрели ответственность за несвоевременную регистрацию дома.

Ранее россиянам рассказали, что они могут остаться без дачи , если в течение трех лет не будут заниматься земельным участком.

Госдума РФ Строительство
25 сентября 2024, 17:26
За пропаганду чайлдфри предложили штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей
РИА «Новости»
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Законопроект о штрафах в размере до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму. Об этом следует из парламентской базы данных.

«Одной из угроз традиционным ценностям является распространение в российском обществе идеологии бездетности, что ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», - указали депутаты в пояснительной записке.

Всего проект подписали 166 парламентариев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил , что пропаганду бездетности запретят в интернете, СМИ, рекламе и фильмах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил , что у Кремля нет четкой позиции по запрету идеологии чайлдфри на законодательном уровне, но в России нужно делать все, что способствует повышению рождаемости.

Штрафы Дети Госдума РФ
25 сентября 2024, 14:35
«Какой-то, мягко говоря, бред». Зачем штрафовать за курение за рулем?
РИА «Новости»
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Водителей в России предложили штрафовать за курение за рулем. Предполагается, что камеры начнут фиксировать и использование смартфона. Какие в этой идее есть изъяны и к чему она приведет, рассказал 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

Он напомнил, что курение за рулем официально не запрещено, а у концепции, при которой водитель должен держать на руле обе руки, есть недостатки.

«У вас в машине стоят навигаторы и климатические установки. Если ты едешь, допустим, стало тебе жарко. <...>По этой логике я должен что, поставить машину на обочине, включить аварийную сигнализацию, понизить на один градус, нажав на кнопку на передней панели, и после этого поехать дальше? Какой-то, мягко говоря, бред», - заявил Лигачев.

Собеседник 360.ru выразил уверенность, что большинство водителей здравомыслящие и не будут отвлекаться от дороги в сколько-нибудь опасной ситуации.

«У нас сначала принимают законы, а потом уже думают о том, как их воплощать в жизнь», - подытожил эксперт.

Ранее автоинструктор Сергей Цыганков поддержал идею о наказании водителей за опасное вождение.

Штрафы Курение Машины Водители

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