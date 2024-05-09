Генпрокурор пообещал жестко пресекать попытки посягательств на суверенитет России
Генеральная прокуратура России будет жестко пресекать любые попытки посягательств на суверенитет страны. Об этом в поздравлении с Днем Победы заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, его слова привела пресс-служба ведомства.
«Прокуроры будут жестко пресекать любые попытки посягательства на суверенитет России и формы проявления неонацизма», - сказал он.
Краснов добавил, что День Победы 9 мая стал для россиян национальной гордостью.
«Этот праздник навсегда останется днем благодарности и национальной гордости теми, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их беззаветная преданность родине, героизм и мужество стали вечным примером», - добавил генеральный прокурор.
Президент Владимир Путин назвал сохранение традиционных ценностей условием защиты суверенитета России. При этом он напомнил о необходимости чтить и уважать культуру других государств.