Генпрокурор пообещал жестко пресекать попытки посягательств на суверенитет России

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«Прокуроры будут жестко пресекать любые попытки посягательства на суверенитет России и формы проявления неонацизма», - сказал он.

Краснов добавил, что День Победы 9 мая стал для россиян национальной гордостью.

«Этот праздник навсегда останется днем благодарности и национальной гордости теми, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их беззаветная преданность родине, героизм и мужество стали вечным примером», - добавил генеральный прокурор.

Президент Владимир Путин назвал сохранение традиционных ценностей условием защиты суверенитета России. При этом он напомнил о необходимости чтить и уважать культуру других государств.