Генпрокурор Краснов пообещал возмездие заказчикам теракта в Crocus City Hall

«Ряд западных стран, разрушив вековые ценности и устои, встали на путь расчеловечивания. Наши сограждане, а особенно дети, практически ежедневно погибают от ударов беспилотников и целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов. В Москве 22 марта также совершили теракт, который унес много мирных жизней», - заявил он.

Краснов объяснил, что у этих злодеяний общая цель - разрушить единство российского народа и запугать мирное население.

«Заказчиков и исполнителей неизбежно настигнет кара», - подчеркнул генеральный прокурор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на качественную работу прокуратуры в ходе судебного разбирательства над виновными в теракте в Crocus City Hall.