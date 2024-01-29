Генпрокуратуру попросили признать Надеждина иноагентом

В своем обращении глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» указал на антивоенные призывы Надеждина и его критику спецоперации. По мнению Бородина, подмосковный депутат выступает против курса государства на пресечение пропаганды нацизма, экстремизма и идеологии ЛГБТ*.

Также активист указал на то, что Надеждин имеет поддержку со стороны либеральной оппозиции, которая покинула страну. Он указал и на факты взаимодействия штаба кандидата в президенты с представителями команды Навального.

В связи с перечисленными фактами Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет получения иностранного финансирования и в случае подтверждения поднять вопрос о признании политика иностранным агентом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не рассматривает Бориса Надеждина в качестве соперника Владимира Путина на президентских выборах.

*ЛГБТ - движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.