Генпрокуратуру попросили признать футболиста Евгения Савина иноагентом

23 сентября 2023, 11:18
РИА «Новости»
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с призывом добавить футболиста и блогера Евгения Савина в список иноагентов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Поводом для обращения общественника в прокуратуру стали критические высказывания экс-футболиста молодежной сборной РФ о ситуации в стране и армии. Кроме того, Савин продолжил проживать на Кипре и отказался возвращаться в Россию.

Ранее спортсмена уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей. После этого он дал интервью журналистке Ксении Собчак , в котором также сделал ряд резких заявлений в адрес российской армии. Правоохранительные органы проверят его слова. В случае признания вины в повторной дискредитации ВС РФ ему может грозить реальный срок - до пяти лет лишения свободы.

Ранее дело по дискредитации армии возбудили против журналистки Марии Гессен. Она комментировала события в Буче и негативно отзывалась о российских военнослужащих.

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Китайские ученые нашли взаимосвязь между употреблением кофе и головными болями
23 октября 2023, 04:18
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Употребление кофе может снизить риск возникновения мигрени, однако на другие неврологические заболевания напиток не влияет. Это выяснили ученые Наньчанского университета, результаты их исследований опубликовали в European Journal of Clinical Nutrition.

Авторы сравнили связи между мутациями, повышающими склонность людей к употреблению бодрящего напитка и к неврологическим заболеваниям. Наблюдение за генетическими данными помогло специалистам исключить влияние факторов окружающей среды, как разные болезни, финансовая ситуация и другое.

В итоге исследователи нашли 40 мутаций, которые связаны именно с употреблением кофе. Выяснилось, что их наличие серьезно снижает вероятность мигрени, при этом никак не отражается на риске остальных неврологических заболеваний.

Несмотря на убедительность полученных данных, ученые предупредили об определенных ограничениях. Например, происхождение пациентов. Большинство из наблюдаемых родились в Европе. Также исследователи не смогли оценить реальную степень употребления кофе со стороны участников.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что в день можно пить не более трех чашек кофе. По его словам, напиток является психостимулятором и может вызвать зависимость.

Кофе Болезни Врачи Продукты
Россиян предупредили об ошибках, которые приведут к «потере» пенсионного стажа
23 октября 2023, 03:10
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Часть трудового стажа может «потеряться» из-за нескольких ошибок сотрудника или работодателя. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Юрист отметила, что зачастую ошибается работодатель, ответственный за передачу информации в Пенсионный фонд.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», - добавила Ногайлиева и добавила, что такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете пенсионера.

Серые зарплаты также не учитываются в расчете пенсии, предупредила юрист. Работодатель иногда пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов, в этом случае поможет только суд.

Ошибки в трудовой книжке также могут сократить размер пенсии. Для подтверждения страхового стажа в таких ситуациях потребуются дополнительные документы в виде приказов о приеме на работу и зарплатных ведомостей.

Пенсия Пенсионеры Работа
«Чудовищно неуместный». Венедиктову пришлось извиниться за антисемитский анекдот коллеги
23 октября 2023, 00:34
РИА «Новости»
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Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* извинился за антисемитский анекдот, который журналистка Лиза Лазерсон рассказала на стриме YouTube-канала «Живой гвоздь». Там же опубликовали запись с извинениями Венедиктова*.

В ночь на 21 октября представительница СМИ рассказала шутку, которая спровоцировала негативную реакцию у зрителей. Лазерсон назвала «актуалочкой» сравнение вагона с еврейскими детьми с вагоном с цементом. Позднее журналистка также извинилась и объяснила, почему посчитала анекдот уместным.

«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот», - сказала журналистка.

Венедиктов* в свою очередь назвал шутку «чудовищно неуместной, несмешной и отвратительной». Он пообещал сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее Алексей Венедиктов* рассказал об экс-главе Роснано Анатолии Чубайсе. По словам журналиста, политик закупил и лично развез гуманитарную помощь жителям Израиля, пострадавшим в результате атаки ХАМАС.

*Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом.

Журналистика
Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли на следующей неделе
22 октября 2023, 15:39
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Перед этим мероприятием глава государства пообщается с молодыми учеными и проведет встречу с представителями традиционных религий в РФ. Также в графике российского лидера значится оперативное совещание с членами Совета безопасности страны.

В сентябре Путин подчеркнул, что Россия собирается развивать и поддерживать частные инициативы в космической сфере. В этом контексте глава государства упомянул американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска, назвав его безусловно талантливым человеком.

Российская сторона видит перспективы сотрудничества с Северной Кореей в космосе, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако это не единственная сфера для совместной работы, добавил он.

Владимир Путин Космос

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