Генпрокуратуру попросили признать футболиста Евгения Савина иноагентом

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Поводом для обращения общественника в прокуратуру стали критические высказывания экс-футболиста молодежной сборной РФ о ситуации в стране и армии. Кроме того, Савин продолжил проживать на Кипре и отказался возвращаться в Россию.

Ранее спортсмена уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей. После этого он дал интервью журналистке Ксении Собчак , в котором также сделал ряд резких заявлений в адрес российской армии. Правоохранительные органы проверят его слова. В случае признания вины в повторной дискредитации ВС РФ ему может грозить реальный срок - до пяти лет лишения свободы.

Ранее дело по дискредитации армии возбудили против журналистки Марии Гессен. Она комментировала события в Буче и негативно отзывалась о российских военнослужащих.