Генпрокуратура выявила более 500 нарушений в продажах молока и воды

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Глава организации Олег Павлов обратился в июле в правоохранительные органы с просьбой проверить возможные нарушения при торговле молоком и водой в ряде регионов России. Генпрокуратура совместно с Роспотребнадзором провела проверки.

«По их результатам выявлены факты непредоставления предпринимателями сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров, направление неполных или недостоверных сведений, отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, технических регламентов и иные», - сказано в ответе ведомства.

Всего правоохранители выявили 500 нарушений, по которым ведомство вынесло 283 представления и возбудило 122 уголовных дела.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура проверит компанию певицы Лаймы Вайкуле Laimalukss Latvia на факт сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. С таким запросом обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.