04 июля 2024, 10:27

Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН

РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России из-за роста числа побегов из колоний-поселений внесла представление директору ФСИН, все нарушения устранили. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере профилактики противоправного поведения и обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами. Директору ФСИН России с целью устранения выявленных недостатков вынесено представление», - заявили в генпрокуратуре.

Отмечается, что ФСИН приняла конкретные меры практического и организационного характера по исполнению требований прокуратуры. В результате этих мер по итогам пяти месяцев 2024 года число побегов из колоний-поселений удалось снизить более чем в три раза.

Ранее стало известно, что свыше тысячи осужденных эвакуировали из приграничных регионов России за год.

Генпрокуратура РФ ФСИН
04 июля 2024, 10:09
ФСБ потребовала ввести новые ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников
РИА «Новости»
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ФСБ потребовала от российских операторов связи ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии. Это нужно для борьбы с мошенниками. Об этом стало известно РБК.

В документе ведомства говорится, что операторам необходимо запретить предоставлять клиентам возможность пользоваться VoIP-аккаунтами как с зарубежных IP-адресов, так и принадлежащих отечественным провайдерам хостинга.

Генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк объяснил, что клиенты в настоящее время для оказания услуги телефонии все чаще арендуют виртуальные АТС и получают виртуальные номера. При этом арендовать за границей стало еще дешевле.

«Через виртуальную АТС трафик уходит непонятно куда. Их невозможно отследить, если ей пользуются мошенники», - сказал он.

Метлюк выразил мнение, что добропорядочные клиенты смогут выкупать услугу виртуальной АТС в России и почти не ощутят на себя последствий такого решения.

Ранее школьница из Тверской области помогла мошенникам оформить кредит на мать.

ФСБ Мошенничество
04 июля 2024, 08:51
Володин запустил опрос о поправках по защите трудовых прав россиян
РИА «Новости»
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Законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства начнут рассматривать в Госдуме на этой неделе. Подробнее о поправках сообщил в своем Telegram председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что проект федерального закона призван защитить права работающих россиян.

В числе предлагаемых изменений есть постановление госнадзора за соблюдением работодателем обязательств перед сотрудниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска в размере не менее 30 календарных дней.

Для борьбы с формированием просроченной задолженности по зарплате предлагается создавать региональные межведомственные комиссии, продолжил Володин.

Еще одно предложение касается временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия сотрудника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.

При локальном кризисе, по словам Володина, эта мера позволит людям не потерять стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а наниматель сможет в дальнейшем вернуть кадры в свой коллектив.

«При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости», - заметил спикер ГД.

Также он решил поинтересоваться у подписчиков, насколько эти решения необходимы. Мнением пользователи делятся в комментариях к посту.

Госдума РФ Работа
04 июля 2024, 08:39
Михалков рассказал о российских «нерукопожатных деятелях культуры»
РИА «Новости»
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В России существует список нерукопожатных деятелей культуры. Об этом ТАСС рассказал известный режиссер Никита Михалков.

По его словам, речь идет об артистах, которые трудятся внутри страны, но не поддерживают российскую политику. Михалков отметил, что они еще более опасны, чем покинувшие страну.

«Кто уехал, тех видно. А вот думающие и делающие все за спиной, но не желающие терять то, что могут заработать только здесь, это самые настоящие нерукопожатные», - уточнил он.

Михалков добавил, что настало время «отделить зерна от плевел».

«Дело не в репрессиях. Если ты живешь в стране, то можешь бороться с ее проблемами. Говорить вслух, что тебе не нравится. Но в основе этого должны быть уважение и любовь, а не стремление кому-то другому понравиться. Вот и все», - заключил режиссер.

Ранее Михалков заявил о мощном подъеме российского кино.

Россия Никита Михалков
04 июля 2024, 08:27
Третий подряд суточный тепловой рекорд допустили в Москве 4 июля
РИА «Новости»
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Жара до +34 градусов и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, 4 июля. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, влиять на формирование погоды в столичном регионе будет теплый сектор циклона с запада и гребень антициклона с востока. С учетом этого в столице и окрестностях прогнозируется переменная облачность.

«Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в Москве 32… 34, по области 30… 35 градусов тепла», - уточнил Леус.

Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 метра секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба «В такой ситуации в Москве не исключено обновление очередного, уже третьего подряд, суточного рекорда максимальной температуры воздуха», - отметил специалист.

Пока для 4 июля он составляет 33,7 градуса, добавил Леус, а зафиксирован такой показатель был в 1938 году.

Ранее о сохранении очень жаркой погоды москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин. В дневные часы он рекомендовал по возможности не выходить на улицу, особенно это касается беременных женщин, пожилых людей и детей.

В пятницу, 5 июля, в Москве ожидают сильный ливень, грозу с градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.

Жара до 34 градусов и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, 4 июля. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода Погода в Москве Жара

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