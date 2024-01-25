25 января 2024, 11:07

Генпрокуратура России подала иски к крупнейшим добытчикам краба

Читайте нас в: Google Новости

Генпрокуратура России подала два иска к 45 ответчикам на общую сумму в 376 миллиарда рублей в Арбитражный суд Приморского края. Об этом сообщил «Интерфакс».

Первый иск на 358,7 миллиарда рублей подали в отношении регионального фонда «Родные острова» (Сахалин) и некоторых его учредителей. Среди ответчиков выступают владельцы и руководство этих организаций. Фонд работает по поддержке начинающих и профессиональных спортсменов Сахалина. Также оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и одаренным ребятам.

Среди ответчиков заявлен местный рыбопромышленник и так называемый «крабовый король» Олег Кан. Он - председатель попечительского совета, а его сын Александр - президент фонда «Родные острова».

Второй иск поступил на 17,4 миллиарда рублей в отношении приморских компаний, занимающимся морским рыболовством, в том числе «Реал девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров», «Краб марин», и к их бывшим и нынешним совладельцам.

Иски подали 23 января, их пока не приняли к производству. Генпрокуратура заявила ходатайства об обеспечительных мерах. Подробностей исков нет.

Суд Бизнес
25 января 2024, 12:18
Московские школьники и студенты изучат документы известных ученых
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«В третьем потоке проекта ребята изучат более 200 документов, принадлежавших деятелям естественных и математических наук», - уточнила она.

По ее словам, участники поработают с оригиналами личных дел известных ученых и узнают, как они жили и получали образование в их возрасте. Часть материалов впоследствии включат в реестр уникальных документов Москвы.

В этот раз школьники и студенты геолога поближе познакомятся с одним из основоположников отечественной бактериологии Георгием Габричевским, советским физиком-теоретиком Игорем Тамма, основателем научной школы физической оптики в СССР Сергеем Вавиловым и другими учеными. Примерно за месяц занятий они также изучат методику работы с архивными материалами и как хранят и реставрируют документы.

Ранее Главархив Москвы начал принимать на вечное хранение воспоминания горожан о праздниках.

Ученые Школьники Студенты Москва
25 января 2024, 11:17
Москвичей пригласили на вебинар по защите от мошенников
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Онлайн-проект «Перезвони сам» проведет новый вебинар, на котором расскажут истории людей, ставшими жертвами телефонных и интернет-мошенников. Об этом рассказали на официальном портале столичной мэрии.

«Мы поговорим о самых распространенных мошеннических схемах и расскажем, какие фразы чаще всего используют злоумышленники, чтобы заманить в ловушку», - рассказали в департаменте информационных технологий Москвы.

Вебинар пройдет 29 января в 11:00. Также для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция в социальной сети «ВКонтакте» и запись встречи в разделе «Архив вебинаров» на сайте проекта.

На мероприятии представители столичного главка МВД и эксперты департамента информационных технологий расскажут, как не стать жертвой мошенника, и разберут истории обманутых людей. Участники также узнают, как вовремя распознать злоумышленников и защитить свои персональные данные и сбережения.

Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры. Злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров и от их имени просят о переводе средств у корпоративных клиентов.

Мошенничество Технологии Москва
25 января 2024, 10:49
МегаФон ускорил интернет для жителей Московской области
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Оператор МегаФон провел модернизацию сети, благодаря чему увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Подмосковья. Абоненты смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом даже в весенне-летний период, когда нагрузка на сеть вырастает на 10-15%.

Специалисты заменили радиорелейные линии, поэтому теперь оборудование имеет более высокую пропускную способность - до трех гигабит в секунду. Инженеры провели модернизацию в одиннадцати городских округах: Наро-Фоминске, Шатуре, Пушкине, Орехово-Зуеве, Истре, Ногинске, Егорьевске, Мытищах, Рузе, Сергиевом Посаде и Щелкове.

Средняя скорость составит 45 мегабит в секунду, что позволит абонентам быстро скачивать файлы и смотреть кино в высоком разрешении. По информации МегаФона, с начала весны поток мобильного трафика в вышеперечисленных округах растет.

В Сергиево-Посадском округе он увеличивается на 10% и доходит почти до 400 терабайт в месяц. Этот показатель растет из-за увеличения потока туристов, потому что Сергиев Посад входит в города «Золотого кольца» России.

«Теперь абоненты МегаФона, кто „мигрирует“ в Московскую область, получат еще более качественный сервис вне зависимости от количества зарегистрированных пользователей в сети и их мобильной активности», - рассказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В конце декабря компания также поменяла оборудование на юге Новой Москвы. Модернизация 50 базовых станций улучшит качество связи в 10 населенных пунктах, в том числе в поселке Коммунарка.

Наро-Фоминск Интернет Мытищи Истра Россия Сергиев Посад Щелково Егорьевск Орехово-Зуево Пушкино Руза Шатура МегаФон
25 января 2024, 10:44
Московский транспорт подготовил праздничную программу ко Дню студента
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве для учащихся вузов и колледжей, а также обладательниц имени Татьяна 25 января столичный транспорт подготовил несколько тематических акций. О программе рассказали на официальном портале мэра города.

Так, в течение дня вход на выставки Музея транспорта «Куплю гараж» в Музее Москвы и «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ для студентов и Татьян будет бесплатным по студенческому билету или паспорту. Также они смогут бесплатно взять коньки на прокат на катке в парке Северного речного вокзала. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и внести залог в две тысячи рублей, который вернут после возврата коньков.

Кроме того, в верхнем вестибюле эскалаторной галереи на Воробьевых горах на стойке «Живое общение» можно будет поучаствовать в тематической викторине, подготовленной совместно с МГУ имени Ломоносова. Для участия понадобится студенческий билет или пропуск в учебное заведение.

Также студенты ГИТИСа, МФЮА, МИТУ-МАСИ и Рам имени Гнесиных сыграют на музыкальных инструментах и прочитают стихотворения с 15:30 до 17:00 в аванзале станции метро «Курская».

В библиотеке на Южном речном вокзале с 15:00 до 18:00 у любого желающего будет возможность бесплатно сразиться в настольные игры, в с 17:00 до 19:00 в медиазале пройдет деловая игра «СтудАптациЯ_НАЧАЛО». Для участия необходима предварительная регистрация.

«Поздравляем студентов и Татьян и приглашаем гостей на наши площадки отметить с нами этот день», - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее москвичам предложили выбрать новую экскурсию для Музея транспорта.

Музеи Метро Студенты Дептранс Москвы Москва

Новости по теме