Генпрокуратура проверит Хасбика на призывы к беспорядкам в Дагестане

В материале сказано, что генпрокуратура проверит мужчину по экстремистской 282-й статье УК РФ. По словам его фаната, в соцсетях звезды появилось две фотографии. На первой была фраза: «Мы против еврейских беженцев» и требования не сдавать им квартиры, не возить на машинах и не обслуживать в заведениях.

На втором снимке был изображен отель «Фламинго» в Хасавюрте. Кадр он подписал осуждающим текстом с призывом выселить из гостиницы всех евреев, в противном случае здание «превратится в пепел».

По мнению поклонника Хасбика, такие слова могли спровоцировать дагестанцев устроить беспорядки в аэропорту Махачкалы. После штурма воздушной гавани задержали уже 83 человека. Также полицейские провели более 50 обысков, изъяли оргтехнику и телефоны с доказательством причастности задержанных к протестам.