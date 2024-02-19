19 февраля 2024, 11:15

Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново

Unsplash
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Генпрокуратура потребовала вернуть приватизированный Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС) государству. Об этом написал «Коммерсант».

Прокуратура сочла приватизацию предприятия, состоявшуюся в 1990-х годах, незаконной и повлекшей причинение ущерба национальным интересам и обороноспособности страны. По предварительным данным ведомства, решение о передаче акций приняли не уполномоченные на это лица и организации, кроме того, на это не был разрешения правительства. Россия как собственник не проводила приватизацию и не передавала права по владению и распоряжению имуществом завода.

В Арбитражный суд обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Ответчиками выступают АО ИЗТС, «Техинвест», «Инвестпроект» и физлица - владельцы ценных бумаг. Их заподозрили в остановке производственной деятельности ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями и дроблении имущественного комплекса завода. Кроме того, по версии генпрокуратуры, ответчики в 2010-х годах вывели активы завода в аффилированные организации.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Заводы
19 февраля 2024, 11:47
«Страна чудес». Лося не пустили в автобус в Пермском районе
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Лось пытался попасть в автобус на остановке в Пермском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пермский край».

«В Пермском районе лося не пустили в автобус из-за отсутствия денег», - написали авторы материала.

Животное вплотную подошло к транспорту и заглядывало в стекло входной двери рядом с водителем. Читатели пошутили, что лосю не удалось «проехать зайцем». Один из подписчиков канала несерьезно назвал животное контролером.

«Страна чудес у нас», - писали в комментариях.

Однако позже издание Properm.ru сообщило, что лось был неместным. Фото было сделано в Костроме и впервые было опубликовано еще в конце 2021 года, написали журналисты.

Ранее в Ленобласти во двор жилого дома забежала беременная лосиха. Дикое животное было ранено и через время погибло. Жители обращались в МЧС, администрацию и ветклиники, но никто не помог зверю.

Пермский край Фото Автобусы Животные Водители
19 февраля 2024, 10:52
Замок Пугачевой и Галкина предложили изъять по новому закону об имуществе иноагентов
РИА «Новости»
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Замок Алы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь могут изъять по новому закону о конфискации имуществу у иноагентов. Как сообщил Telegram-канал Shot, депутат Дмитрий Гусев попросил проверить такую возможность у МВД.

Замок Алы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь могут изъять по новому закону о конфискации имуществу у иноагентов. Как сообщил Telegram-канал Shot , депутат Дмитрий Гусев попросил проверить такую возможность у МВД.

Дворец оформлен на Галкина*, продать его пока не получилось. Пугачева останавливалась в замке во время своих нескольких визитов в Россию, но в остальное время дворец пустует.

«После принятия нового закона в Госдуме предложили в первую очередь рассмотреть вопрос о конфискации недвижимости уехавшего комика - за фейки об армии», - сообщили авторы публикации.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению действий против безопасности страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что новая норма направлена на уехавших заграницу и критикующих Россию, он назвал инициативу «законом о негодяях». По словам Володина, ввести такое наказание просили сами россияне.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Законы Госдума РФ Россия Владимир Путин Армия Иноагенты
19 февраля 2024, 09:38
Российские компании начали закрывать вакансии с помощью «тихого найма»
piqsels
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Работодатели из промышленности, финансового и строительного сектора из-за нехватки кадров начали чаще прибегать к «тихому найму» и закрывать вакантные должности за счет собственных сотрудников. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным исследования платформы Lerna.ru, практику закрытия вакансий с помощью текущих работников используют 46% российских компаний.

Основной причиной этой тенденции, по мнению экспертов, стали проблемы с подбором персонала на внешнем рынке труда. С подобными трудностями столкнулись 63% представителей банковского и финансового сектора, IT-компаний и других сфер.

Директор по маркетингу и PR кадровой компании UNITY Надежда Федотова предположила, что одной из причин распространения «тихого найма» является рост числа контрофферов. По ее словам, они часто предлагают не только большую заработную плату, но и новую позицию.

Ранее медиатор Олег Мальцев рассказал, что работодатели не ценят на производстве сотрудников, работа которых связана с тяжелым физическим трудом. Бизнес ориентируется не на качество, а на скорость обогащения, подчеркнул эксперт.

Исследования Работа Бизнес
19 февраля 2024, 03:26
Юрист озвучил вопросы по законопроекту о запрете сдачи жилья в аренду без счетчиков
Freepik
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Госдума готовит поправки к законопроекту, который запрещает сдачу квартир в аренду посуточно, если в них нет счетчиков. Адвокат Ольга Сулим рассказала РБК, что эта инициатива вызывает много вопросов.

Госдума готовит поправки к законопроекту, который запрещает сдачу квартир в аренду посуточно, если в них нет счетчиков. Адвокат Ольга Сулим рассказала РБК , что эта инициатива вызывает много вопросов.

Собственник жилья оплачивает все расходы по ЖКХ, и вселить в квартиру он может кого угодно, не сдавая ее посуточно. Гостей принимать не запрещено, так же как и оставлять их на ночь. И хозяин квартиры вряд ли запретит им пользоваться газом или водой.

«Поэтому, безусловно, законопроект нуждается в более тщательном правовом и практическом осмыслении», - отметила Сулим.

В ноябре 2023 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает арендодателю сдавать посуточно квартиру, если в ней нет датчиков. Кроме того, для сдачи в аренду требуется согласие соседей. Эксперты в сфере ЖКХ заявили, что закон в таком виде негативно скажется на целом секторе российской экономики.

ЖКХ Законы Запреты Экономика

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