Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново

Прокуратура сочла приватизацию предприятия, состоявшуюся в 1990-х годах, незаконной и повлекшей причинение ущерба национальным интересам и обороноспособности страны. По предварительным данным ведомства, решение о передаче акций приняли не уполномоченные на это лица и организации, кроме того, на это не был разрешения правительства. Россия как собственник не проводила приватизацию и не передавала права по владению и распоряжению имуществом завода.

В Арбитражный суд обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Ответчиками выступают АО ИЗТС, «Техинвест», «Инвестпроект» и физлица - владельцы ценных бумаг. Их заподозрили в остановке производственной деятельности ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями и дроблении имущественного комплекса завода. Кроме того, по версии генпрокуратуры, ответчики в 2010-х годах вывели активы завода в аффилированные организации.