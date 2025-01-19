Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

Почтовый сервис Gmail небезопасен для хранения любой личной информации. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые предлагают конкурентоспособные решения и активно развиваются. Немкин подчеркнул, что использовать продукты зарубежных вендоров в любом формате - очень небезопасно.

«Многие россияне хранят на Gmail свои важные данные, несмотря на проблемы с двухфакторной аутентификацией и входом в сервис. Мошенникам это развязывает руки и делает сервис очень небезопасным для хранения конфиденциальной информации, слишком велик риск лишиться всех своих данных», - сказал он.

Ранее «Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу , например, Xmail от VK.