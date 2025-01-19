19 января 2025, 07:42

Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к владельцам «Петербургского нефтяного терминала». Суть иска не раскрывается, сообщил РБК.

Среди других ответчиков значатся компании «Алмонт Холдинг Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Третьими лицами в иске указаны Федеральная антимонопольная служба, Росимущество и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Суть иска не раскрывается. Издание направило запрос в Генпрократуру, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и представителям совладельцев терминала.

Ранее Генпрокуратура подала иск к структурам энергетической компании Shell. В качестве ответчиков выступали британские и нидерландские структуры Shell, а также российское представительство - ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент».

«Газпром экспорт», Минэнерго, правительство Сахалинской области, ООО «Сахалинская энергия» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд».

Генпрокуратура РФ Суд
19 января 2025, 08:21
Россиян предупредили об опасности Gmail
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Почтовый сервис Gmail небезопасен для хранения любой личной информации. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые предлагают конкурентоспособные решения и активно развиваются. Немкин подчеркнул, что использовать продукты зарубежных вендоров в любом формате - очень небезопасно.

«Многие россияне хранят на Gmail свои важные данные, несмотря на проблемы с двухфакторной аутентификацией и входом в сервис. Мошенникам это развязывает руки и делает сервис очень небезопасным для хранения конфиденциальной информации, слишком велик риск лишиться всех своих данных», - сказал он.

Ранее «Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу , например, Xmail от VK.

Google
19 января 2025, 01:50
Памятник Пригожину и Уткину установили на кладбище в Иркутске
РИА «Новости»
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Памятник основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров ЧВК Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище в Иркутске. Об этом сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Церемония открытия мемориального комплекса состоялась 18 января. На нем запечатлели имена бойцов ЧВК и установили фигуры Пригожина и Уткина. Также на памятнике высекли слова «Первому» и «Девятому».

Авторы поста уточнили, что мемориальный комплекс установили в честь всех тех, кто был рядом с Пригожиным и Уткиным на протяжении многих лет.

Самолет с главой ЧВК «Вагнер» рухнул в Тверской области 23 августа. По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело.

В декабре состоялось торжественное открытие памятника легендарному летчику, уроженцу Нижегородской области Валерию Чкалову. Процесс создания монумента занял около полутора лет, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Военные Памятники Евгений Пригожин
19 января 2025, 01:11
В Анапе крещенские купания устроили на пляже
РИА «Новости»
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В Анапе крещенские купания в Черном море организовали на центральном пляже Большого Утриша. Вода там чистая, сообщил Telegram-канал оперштаба Кубани.

«Для безопасности людей там заблаговременно обследовали территорию берега. Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и теплая», - уточнили в штабе.

За безопасностью следят четыре спасателя - трое на суше и один в воде. На всех окунающихся надевают спасательные жилеты из-за волнений на море.

По словам жителя Анапы Владимира Балукова, вода очень чистая, приятная по температуре. Он нырял в зимнее море с головой, к чему готовиться начал за три недели до этого события.

Также мэрия Анапы в своем Telegram-канале сообщила, что в городе организовали крещенские купания в трех оборудованных местах. Кроме пляжа, они пройдут в купели Свято-Никольского храма в станице Благовещенской и в часовне Святой Равноапостольной великой княгини Ольги, расположенной в Крещенском парке.

До этого в Санкт-Петербурге подготовили 16 купелей к празднованию Крещения в 10 районах города, сообщила Gazeta.Spb.

Ранее в МЧС России сообщили о сборе почти 14 тонн мазута у кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в районе Керченского пролива.

Праздники Черное море Православие Инцидент в Керченском проливе Нефть Россия Анапа Крещение
18 января 2025, 09:48
В Госдуме предложили ввести полный запрет на продажу вейпов
РИА «Новости»
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В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей», - написал он.

Володин попросил россиян принять участие в опросе в Telegram и спросил, как они отнесутся к такому закону. Инициативу поддержали 88% голосовавших, 8% высказались против, а 4% воздержались от высказывания мнения.

Ранее возможность запрета розничной продажи вейпов поддержал глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что позицию нужно согласовать с правительством страны и решить этот вопрос раз и навсегда.

Дети Законы Госдума РФ Россия

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