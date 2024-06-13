Генпрокуратура передала в суд дело журналиста WSJ Гершковича о шпионаже

«Газпромнефть — смазочные материалы» обеспечит предприятия Краснодарского края российскими маслами для промышленного оборудования и автомобильной техники. Соответствующее соглашение регион заключил с «Газпром нефтью». Часть продукции производится на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине.

«Многолетнее партнерство „Газпром нефти“ и Краснодарского края является примером успешного и эффективного взаимодействия по развитию инфраструктуры и промышленного потенциала региона. Благодаря новому соглашению предприятия Краснодарского края будут обеспечены эффективными отечественными маслами, получат экспертную и техническую поддержку с применением современных цифровых технологий», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Оператором соглашения выступит «Газпромнефть - смазочные материалы». Партнерство предусматривает обеспечение автомобильными и индустриальными маслами предприятий основных секторов экономики края: агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, транспортной сферы и машиностроения. В частности, будут расширены поставки сельхозпроизводителям Краснодарского края: для повышения надежности агропромышленной техники в научно-исследовательском центре смазочных материалов разработаны эффективные рецептуры моторных и трансмиссионных масел. Такая продукция защищает детали двигателей, трансмиссий и других механизмов сельхозтехники при интенсивных нагрузках во время проведения посевных и уборочных работ.

«Эффективность производства и качество продукции - важнейшие составляющие конкурентоспособности предприятий и экономики региона в целом. Для этого необходимы современное отечественное оборудование и эффективные решения. „Газпром нефть“ является одним из крупнейших поставщиков в Краснодарский край высококачественной продукции: моторных топлив, битумных материалов, автомобильных и индустриальных масел. Новое соглашение по расширению поставок смазочных материалов открывает перспективы углубления партнерства с транспортной и логистической отраслями, сельским хозяйством, портовой и туристической инфраструктурой региона», - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также в рамках соглашения эксперты компании представят уникальные решения для применения на объектах горно-туристического кластера Краснодарского края. «Газпром нефть» производит смазочные материалы для обслуживания вантовых мостов, защищающих подвесные механизмы от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок.

Ранее стало известно, что подмосковные масла, производимые на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине, будут поставлять предприятиям Иркутской области.