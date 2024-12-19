Генпрокуратура нашла серьезные нарушения в работе Минпросвещения

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Он отметил, что Генпрокуратура закончила масштабную проверку, по итогам которой обнаружила неэффективное использование выделенных денежных средств и другие серьезные нарушения.

«Учебники - это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают», - подчеркнул Краснов.

Он добавил, что внес акты реагирования, а также обязал министров устранить нарушения. По словам генпрокурора, учащимся необходимо получать знания из актуальных учебников.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в некоторых российских регионах фиксируются проблемы со строительством школ. В зоне риска находятся объекты в Дагестане, Ярославской, Кировской, Московской областях, а также в Кабардино-Балкарской республике и Краснодарском крае.