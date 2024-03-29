Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента известной певице Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале , прикрепив фото соответствующего документа.

«Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать», - отметил Бородин.

В своей публикации от 27 марта активист объявил о начале присвоения статуса иностранного агента Алле Пугачевой. Сотрудники Минюста приступили к мониторингу публичных высказываний артистки, а также источников дохода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не слышал о возможности признания Пугачевой иноагентом. В Кремле никакой позиции по этому вопросу пока нет.